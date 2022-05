Arriva a Marina di Ravenna il primo “Cosplay Night Festival” che esplorerà le varie sfaccettature del mondo dei giochi da tavolo e alla cultura legata all’immaginario dei fumetti. Marino Moroni, presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna che organizza l’evento, spiega: “Si tratta della prima edizione di un festival sui cui puntiamo molto, con la speranza di farlo crescere negli anni. Una ripartenza dell’estate, che entrerà nel vivo con le numerose iniziative già in programma, da giugno in poi”. Il Cosplay Night Festival ha il patrocinio del Comune di Ravenna e di Federludo.

IL PROGRAMMA

Il festival si aprirà il 2 giugno con il concerto dei Gem Boy in piazza Dora Markus. Il gruppo bolognese, attivo da trent’anni celebre per la creazione di cover parodistiche soprattutto di sigle di cartoni animati, si esibirà alle 21.30 di giovedì.

Il programma entrerà nel vivo il giorno dopo venerdì 3 giugno alle 18, con l’apertura di una ludoteca, sempre in piazza Dora Markus, in cui sarà possibile provare giochi da tavolo e di ruolo gratuiti. La ludoteca è aperta anche nelle serate di sabato e di domenica, sempre dalle 18 in poi. In serata, alle 21, esibizione di gruppi di spade lasere sarà un modo di prepararsi a ciò che attende il pubblico nel weekend.

Sabato 4 giugno, infatti, con iscrizione a partire dalle 17 inizia la gara di Cosplay che si concluderà alle 19.30 con la premiazione. Ci sarà, durante la gara, la presentazione e poi la sfilata (in programma subito dopo la presentazione) dei gruppi a tema Star Wars per le vie del centro:Tortellino laser, Force Academy ed Empira. In serata, alle 20.30, Sunyamo,volto televisivo di All Together Now Italia e Cosplay veterana, salirà sul palco per esibirsi e presentare la serata che prevede sigle di cartoni animati, esibizione K-Pop Showtime, la scherma coreografica di The Witcher Cat School e dj set con Animaster fino alla chiusura dell’evento.

Domenica 5 giugno la giornata si apre con il raduno dei personaggi Disney, che sfileranno per le vie del centro alle 17, e alle 18 una nuova esibizione di K-Pop Showtime. Si tratta di un’associazione, con sede a Bologna, che si dedica all’organizzazione di eventi dedicati alla Corea del Sud, in particolare alla musica: il K-Pop da qualche anno è infatti esploso nelle preferenze dei più giovani. Alle 18.30 Sunyamo torna sul palco, insieme alle principesse Disney, per un’esibizione che esplorerà il mondo dei cartoni disneyani più amati . Alle 19, nuova presentazione dei gruppi Star Wars con relativa sfilata per le vie di Marina di Ravenna e alle 20.30 Sunyamo, K-Pop, The Witcher Cat School torneranno ad intrattenere grandi e piccini fino alla fine della serata.

GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND

Durante la giornata in piazza Dora Markus ci sarà, in contemporanea, Marina Food&Beer, lo street food per chi volesse mangiare qualcosa tra uno spettacolo e l’altro, e da giovedì 2 giugno fino a domenica 5 giugno i mercatini per le vie del centro a partire dalle 17. Ma nel weekend sono in programma anche eventi in collaborazione con Riviera Experience: giovedì 2 giugno dalle 19 il Bunker Tour in cui si andranno a scoprire i lasciti della seconda guerra mondiale sul territorio, il 4 giugno invece è in programma il Photo Trek. Si tratta di una passeggiata (a partire dalle 9) nel quale nell’arco di un paio d’ore si passerà dal paesaggio della duna naturale tra pineta e mare in zona colonia alla piallassa Piomboni. La guida insegnerà anche i trucchi migliori per scattare le foto. Sabato 4 giugno alle 18, infine, visita al Mas,il museo della subacquea del paese. (Per prenotare le visite guidate:info@riviera-experience.it. Numero di telefono: 351 6072377).