Tutto è pronto per la 26esima edizione della Sagra del Buongustaio, che animerà la zona del campo sportivo parrocchiale di Reda di Faenza dal 19 al 25 agosto 2025. Una settimana all’insegna della buona cucina e ricca di spettacoli nell’ambito del Reda Summer Festival. Ogni sera, dalle ore 19, gli stand gastronomici offriranno le delizie della tradizione romagnola e non solo. In menù cappelletti, orecchioni, tagliatelle, curzul, polenta, spiedini di carne, salsiccia, salame ai ferri, castrato, coscia di pollo, hamburger di fassona, stinco e il tradizionale “Piatto del buongustaio” (pane ripieno, spiedino, salame e pomodoro), oltre a contorni e dolci vari.

Il programma del Reda Summer Festival.

• Martedì 19 agosto si partirà con un viaggio nel tempo grazie alla Mist DJ-Band 90/2000 in concerto, per far ballare e cantare con i successi di due decenni iconici.

• Mercoledì 20 agosto serata dedicata al ritmo con il DJ Set di Giorgio Prezioso, appuntamento per gli amanti della musica dance. Ingresso a offerta libera.

• Giovedì 21 agosto le note dei Qluedo accompagneranno il pubblico in una serata speciale che culminerà con lo spettacolo dei Fuochi Artificiali.

• Venerdì 22 agosto appuntamento con la Summer CialtroNight, che vedrà protagonisti i comici Andrea Vasumi, Duilio Pizzocchi e un ospite a sorpresa; prevendite su Vivaticket.

• Sabato 23 agosto la magia sarà protagonista con lo spettacolo di illusionismo di Antonio Casanova, il Mago della Tv; prevendite su Vivaticket.

• Domenica 24 agosto la giornata si aprirà con il tradizionale Pranzo del Buongustaio alle ore 12 (la sera apertura degli stand alle ore 18.30) e si concluderà con il concerto dei Jbees.

• Lunedì 25 agosto la Sagra si chiuderà con i Mokaclub, promettendo un ultimo coinvolgente spettacolo musicale.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,30.