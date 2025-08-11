Causa lavori di manutenzione straordinaria, a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, necessari e improrogabili per garantire la sicurezza del transito attraverso il ponte mobile sul Candiano, il ponte resterà chiuso dal 18 agosto al 7 settembre. Si interverrà sulle rampe di accesso al ponte, in particolare nei punti che collegano il manto stradale all’infrastruttura metallica. Si ricorda che il ponte mobile sul Candiano consente l’attraversamento del canale a dieci milioni di veicoli l’anno e che per una parte significativa si tratta di mezzi pesanti.

Considerate, insieme all’indifferibilità dell’intervento, le condizioni della viabilità in questo periodo, legate in particolare ai lavori che Anas sta realizzando sulla statale 16 Adriatica, la situazione è stata valutata dal Comitato operativo viabilità, istituito presso la Prefettura, che, in caso di necessità, riunisce le forze dell’ordine, gli enti gestori delle strade e tutti i soggetti deputati a valutare le migliori decisioni possibili in termini di sicurezza e fluidità della circolazione.

È stato condiviso che: durante la chiusura del ponte mobile, i veicoli di massa superiore alle 15 tonnellate adibiti al trasporto di cose dalle 7 alle 21 non potranno circolare sulla statale 16 – tangenziale di Ravenna (Anas emetterà la relativa ordinanza). Tali mezzi, se provenienti da nord e diretti alla dorsale sud del porto potranno proseguire lungo la A14 in direzione Rimini, uscire a Cesena Nord, percorrere la SS3bis per giungere sulla SS16 e da qui proseguire lungo la SS67; se provenienti da sud e diretti alla dorsale nord del porto, dovranno procedere lungo la A14 in direzione Bologna ed uscire allo svincolo per Ravenna sulla A14dir e da qui proseguire lungo la SS309dir.

Per quanto riguarda la viabilità sulle strade comunali, dalle 9 di lunedì 18 agosto a domenica 7 settembre sarà sospesa la Zona a traffico limitato (Ztl) di via di Roma, nel tratto fra via Carducci e via Guaccimanni. Sarà quindi ammessa la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, all’incrocio tra le due vie, rimarrà attivo con funzione di solo monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria.

Ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate regolarmente autorizzati dalla Polizia locale sarà consentito il transito lungo i seguenti percorsi:

in direzione sud – nord viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via Bellucci, circonvallazione Piazza d’Armi, piazza Caduti sul Lavoro, via Candiano (nel tratto e nella direzione da via Trieste a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via Candiano a via Antico Squero), via Antico Squero, via Montecatini e via delle Industrie (nel tratto e nella direzione da via Montecatini alla rotonda Belgio);

in direzione nord – sud via delle Industrie (nel tratto e nella direzione dalla rotonda Belgio a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via delle Industrie a piazza Caduti sul Lavoro), piazza Caduti sul Lavoro, circonvallazione piazza d’Armi, via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso tra circonvallazione piazza d’Armi e la rotonda Francia) e viale Europa (nel tratto compreso tra la rotonda Francia e la rotonda Danimarca).

Invece i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna (statali 309 dir, 16 e 67) se la loro massa non supera le 15 tonnellate. Qualora superi le 15 tonnellate dovranno percorrere, come già detto, le seguenti deviazioni: se provenienti da nord e diretti alla dorsale sud del porto proseguire lungo la A14 in direzione Rimini, uscire a Cesena Nord, percorrere la SS3bis per giungere sulla SS16 e da qui proseguire lungo la SS67; se provenienti da sud e diretti alla dorsale nord del porto, procedere lungo la A14 in direzione Bologna ed uscire allo svincolo per Ravenna sulla A14dir e da qui proseguire lungo la SS309dir.