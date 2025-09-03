La 354ª edizione della Fira di Sett Dulur è pronta ad accendere i riflettori a Russi con giornate di festa, tradizione e convivialità. Anche quest’anno la manifestazione più attesa dalla comunità offrirà un ricco calendario di appuntamenti, pensati per coinvolgere tutte le generazioni: dai più piccoli agli amanti dello sport, dagli appassionati di arte e cultura a chi cerca buona musica e spettacoli, a chi non rinuncia ai sapori autentici della cucina locale.
Accanto agli eventi simbolo della Fira – come la parata delle associazioni e la sfilata delle attività commerciali locali, la tombola in piazza Farini, il raduno delle fruste e la consegna dei premi «Artoran a Ross» e «Amico per Russi» – non mancheranno nuove proposte e sorprese, capaci di rinnovare il fascino di una tradizione che da secoli unisce la comunità.
Tra le novità culturali, l’inaugurazione di due collezioni permanenti arricchirà il patrimonio culturale comunale. Da un lato, l’apertura del museo delle ocarine «Collezione Carnevali», un percorso espositivo interattivo a cura di Gianni Zauli e Claudio Ballestracci, che mette in mostra più di 50 esemplari di ocarine, sito al primo piano del Museo Civico di Russi e nato a seguito della donazione del Maestro Michele Carnevali, un russiano che ha dedicato alla musica tutta la sua vita. Dall’altro, l’inaugurazione della raccolta di ceramiche realizzate da Pietro Melandri di Faenza, dono del russiano Domenico Berardi alla città di Russi.
Dal 18 al 22 settembre, con anteprima delle prove generali aperte al pubblico il 17, le vie di Russi si trasformeranno nel palcoscenico dello spettacolo itinerante «Russi-Combray», frutto del percorso teatrale «Alla ricerca del tempo perduto» ispirato all’opera di Proust, promosso dal Comune in collaborazione con Spazio A Teatro. Nello spettacolo, il romanzo del celebre scrittore francese si fonde alle memorie delle attrici e degli attori, ai ricordi della città di Russi, al folklore e alla storia della Fira di Sett Dulur, in un percorso che cerca di risvegliare i sensi e la coscienza di ognuno attraverso canto, parola, immagini e una partecipazione attiva del pubblico (prenotazione obbligatoria).
Tra i graditi ritorni spiccano le macchine mirabolanti della Compagnia Italento che, con esposizioni ed esibizioni itineranti, porteranno in scena le invenzioni più sorprendenti degli inizi del XX secolo, animando via Garibaldi dal 20 al 22 settembre, e Artinfira – the Buskers garden, rassegna che con i suoi artisti di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo colorerà il giardino della rocca “T. Melandri” nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 settembre.
Non mancheranno i momenti musicali, con diverse formazioni pronte a salire sul palco di piazza Farini, che ospiterà i concerti dell’Orchestra Santa Balera, la generazione Z del liscio, dei Moka Club e di iBigBand, pronti a regalare uno spettacolo travolgente capace di trasformare la piazza in un’esplosione di musica, energia e divertimento.
Accanto alla musica, spazio anche alla tradizione e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Primo appuntamento il 18 settembre con una serata dedicata al patrimonio eno-gastronomico russiano, in particolar modo alle sue «lovarie» e alla presentazione della nuova De.C.O. comunale (Denominazione Comunale di Origine), certificazione disciplinata a livello comunale con la finalità di valorizzare le produzioni locali. Il 20 settembre sarà la volta dell’incontro divulgativo e della premiazione del concorso regionale dedicato al poliedrico vitigno Romanino. Il 21 settembre, invece, la tradizionale domenica dedicata al mondo contadino si arricchirà con il raduno di cavalli a dondolo e hobby horses, ideato e curato dall’artista ravennate Luigi Berardi. Per l’occasione i piccoli partecipanti potranno divertirsi con i cavallini messi a disposizione dalla scuderia «Tante Lune», tra cui pezzi vintage degli anni ’60 e ’70, o partecipare portando il proprio. Non mancherà un cavallo a dondolo speciale, inclusivo, pensato per tutti. Per i giovani cavalieri che vorranno cimentarsi nella sfida, è prevista una gara di hobby horses (cavalli a bastone), una disciplina sportiva, nata in Scandinavia e poco conosciuta in Italia, che unisce fantasia, movimento e spirito di squadra.
Anche l’arte sarà protagonista della Fira di Sett Dulur, con un ricco programma di mostre ed esposizioni che spazieranno dalla pittura al disegno, fino alla fotografia e alle installazioni interattive. Per citarne alcune, per l’intera durata della manifestazione, sarà possibile visitare, negli spazi del teatro, un’installazione interattiva e giocosa omaggio a Bruno Munari, una figura fondamentale nel design, nell’arte e nella pedagogia del Novecento italiano. Alice Iaquinta, con «Tutti i miei oracoli», allestirà lo spazio espositivo dell’ex Chiesa in Albis: protagonista sarà il libro-manufatto artigianale ispirato alla copertina di «Cuore di lupo», manifesto dell’edizione 2005 dei «Libri mai mai visti». Fino al 22 settembre, a Palazzo San Giacomo, sarà infine possibile visitare la mostra «Libri [quasi] mai mai visti», che nel corso dell’estate ha riscontrato un notevole successo.
E non sarebbe la Fira di Sett Dulur senza una passeggiata tra le bancarelle del mercato ambulante e dei mercatini dell’artigianato artistico in corso Farini e presso il parco Ugo La Malfa o senza il doppio appuntamento con la magia dei fuochi d’artificio. EcoFira
Ulteriore novità di quest’anno è il progetto «EcoFira – Russi città sostenibile». Il Comune si è infatti aggiudicato il «Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti – anno 2024», emanato dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna (ATERSIR). Grazie al contributo regionale, a cui si aggiunge un co-finanziamento comunale, il Comune potrà ridurre la produzione di rifiuti in plastica derivanti da acqua confezionata e bicchieri monouso. Con l’aiuto di due simpatiche mascotte – una borraccia e un bicchiere riutilizzabili – promuoverà un piccolo gesto quotidiano, che fa una grande differenza: meno plastica, più acqua di rete.
I partner: il progetto prevede il coinvolgimento di diversi partner, tra cui Pro Loco e le associazioni che gestiscono gli stand gastronomici della Fira: Amici di Padre Giorgio, Baseball Godo, Basket Club ASD, Futsal Russi, Italia-Cuba Ravenna, Nucleo volontari Protezione Civile Russi, Parrocchia Sant’Apollinare Oratorio Don Bosco.
I loro stand saranno attrezzati con erogatori d’acqua, caraffe, bicchieri e lavabicchieri, messi a disposizione dal Comune per dire addio a bottigliette e bicchieri usa e getta.
Anche il Gruppo Hera partecipa all’iniziativa in qualità di «Sustainability Partner»: in occasione della Fira, in piazza Farini installerà una «sorgente urbana» per l’erogazione gratuita di acqua. Ogni cittadino potrà dissetarsi portando con sé la propria borraccia oppure utilizzando la borraccia ufficiale di Ecofira.
La borraccia e la sacca ufficiali della Fira: presso gli stand gastronomici delle associazioni e alla Biblioteca comunale, con un piccolo contributo, sarà possibile avere la borraccia ufficiale di EcoFira e la sacca coordinata.
I numeri: sulla base dei dati relativi alle presenze registrate nelle precedenti edizioni della Fira, il Comune punta ad eliminare fino a 39.000 bicchieri monouso e 11.000 bottigliette di plastica.
Non solo: le dotazioni acquistate dal Comune saranno utilizzate anche per altri eventi sul territorio come le sagre nelle frazioni, gli eventi estivi presso Palazzo San Giacomo e altre manifestazioni pubbliche. Nel 2025 il progetto sarà realizzato in via sperimentale, nell’ottica di incrementare nel tempo la sostituzione dei prodotti monouso durante le iniziative pubbliche cittadine.
PROGRAMMA
20 giugno-22 settembre
Palazzo San Giacomo
LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI
mostra di molti dei migliori “Libri mai mai visti” della storica manifestazione
a cura di Gianni Zauli
6-23 settembre
Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5
OPEN FIRA DI SETT DULUR DI TENNIS
torneo di singolare maschile e femminile
sabato 6 settembre
ore 17.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina
RACCONTI IN VIAGGIO: LE FIABE
passeggiata tra natura, storie popolari e sapori tipici
a cura di Strada della Romagna
domenica 7 settembre
ore 21.00 | Piazza Farini
CRISTIAN CICCI BAGNOLI “ROCKOPERA”
concerto
lunedì 8 settembre
ore 21 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
ER FESTIVAL: THE BIG FIVE
Barend Middelhoff Quartet in concerto
giovedì 11 settembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
L’OCCHIO INVISIBILE
spettacolo con Gea Rambelli e Gianfilippo Maria Falsina
regia di Alberto Oliva
prevendite su vivaticket.it
12-27 settembre
ex Chiesa in Albis | piazza Farini
TUTTI I MIEI ORACOLI
mostra di libri d’artista di Alice Iaquinta
inaugurazione venerdì 12 settembre ore 18.30
venerdì 12 settembre
ore 16.30 | ex Chiesa in Albis | piazza Farini
INTORNO AGLI ORACOLI
laboratorio di costruzione di un piccolo oracolo a tecnica mista con Alice Iaquinta (prenotazione consigliata)
a seguire inaugurazione della mostra “Tutti i miei oracoli”
ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
laboratorio teatrale a cura di Spazio A
13-28 settembre
Punto inComune | piazza Farini 34
I.O. – IDENTITÀ ONIRICA
mostra a cura di Artej – Ritagli d’Arte
inaugurazione sabato 13 settembre ore 17.00
sabato 13 settembre
ore 10.30 | C.C.P. | via Cavour 21
IL DONO DI DOMENICO BERARDI ALLA CITTÀ DI RUSSI
inaugurazione collezione di ceramiche
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
APERTURA DELL’ANNO EDUCATIVO
ore 8.30: Seminario con Francesco Caggio e Gabriele Lugaro
ore 16.30: Laboratorio musicale 3-6 anni
ore 17.30: Laboratorio musicale 0-3 anni
ore 19.30 | Parco Berlinguer
50° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE
gare finali e premiazioni vincitori
14-22 settembre
Chiesa S. Apollinare | piazza Farini
ASILO GIARDINO: 160 ANNI A SERVIZIO DELLE FAMIGLIE
mostra fotografica a cura di Asilo Giardino, Parrocchia S. Apollinare, Capit e Ass. E. Masoni
inaugurazione domenica 14 settembre ore 10.30
domenica 14 settembre
ore 9.30 | Zona Artigianale
68° COPPA CITTÀ DI RUSSI
gara ciclistica per giovanissimi
ore 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste
SANTA MESSA DEL MALATO
con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi
ore 20.30 | vie della città
SOLENNE PROCESSIONE
con la Madonna dei Sette Dolori
lunedì 15 settembre
ore 17.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”
inaugurazione con concerto di Michele Carnevali
16-22 settembre
MAGIOMOlab | corso Farini 120
UNICA IMMACOLATA E DOLENTE
con le artiste Francesca Cerfeda, Maria Giovanna Morelli e Vanessa Zanzelli
a cura di Collettivo Instabile Morelli Mazzesi
inaugurazione martedì 16 settembre ore 20.00
martedì 16 settembre
dalle ore 18.30 | piazza Farini
PODISTICA LUDICO MOTORIA
aperta a tutti
dalle ore 19.30 | piazza Farini
ZUG E ZUGATLÔN
serata dello sport con intrattenimento
17-22 settembre
Teatro Comunale | via Cavour 10
COME LE ROSE NELL’INSALATA
installazione interattiva negli spazi del teatro
a cura di Drammatico Vegetale
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 19.45
Sala del Consiglio | Municipio | piazza Farini
IO E I MIEI AMICI ANIMALI
mostra fotografica a cura del Gruppo fotografico di Pro Loco Russi
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 19.15
Municipio | piazza Farini
POLISPORTIVA BERTOLT BRECHT: 50 ANNI DI CICLOTURISMO… E ALTRO
mostra in occasione del 50° anniversario della fondazione della Polisportiva
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 19.15
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
ADOLESCENZA RUSSIANA
mostra fotografica a cura del Collettivo Pesate in brodo di Pro Loco Russi
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.00
Sala Ravaglia | C.C.P. | via Cavour 21
IL NOSTRO BABBO DIPINGEVA COSÌ
mostra a cura di Annalisa e Licia Zannoni con dipinti del padre Leardo
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.30
Sala Laghi | C.C.P. | via Cavour 21
SURRENALISMO
disegni di Giuseppe Emiliani
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.30
via Giordano Bruno 1
PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO
mostra di disegno e pittura di Tommaso Martines
inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.30
Mercato Coperto | via Trieste
MERCATINO SOLIDALE
a cura di Ass. Amici del Mozambico
vie della città LUNA PARK, MERCATO E STAND GASTRONOMICI
17-18 settembre
ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
BILLO CIRCUS
risate assicurate per tutta la famiglia
mercoledì 17 settembre
dalle ore 16.00 | corso Farini
SCARABÒCC PAR LA STRÊ
giochi e fantasie in corso
ore 19.00 | Torre dell’Orologio | corso Farini
RUSSI-COMBRAY
prove generali della performance itinerante esito del laboratorio “Alla ricerca del tempo perduto”
a cura di Spazio A (prenotazione obbligatoria)
ore 20.15 | Campo Ghigi | via Pascoli
PARATA DELLE ASSOCIAZIONI
preceduta dalla Banda Città di Russi
ore 20.30 | via d’Azeglio
LA STRÊ ‘D SÔRA
campane in strada – concerto di campane
ore 21.15 | piazza Farini
LA FIRA SI VESTE
moda e spettacolo
18-22 settembre
ore 21.00 | Torre dell’Orologio | corso Farini
RUSSI-COMBRAY
performance itinerante esito del laboratorio “Alla ricerca del tempo perduto”
a cura di Spazio A (prenotazione obbligatoria)
via Trieste
IL VILLAGGIO DEI GEMELLI
un viaggio tra profumi, sorrisi e culture: il punto d’incontro con le città gemellate
corso Farini
CREATIVI IN CORSO FARINI
Parco Ugo La Malfa
INGEGNOSAMENTE CREATIVO…
mostra-mercato degli hobbisti
18-20 settembre
piazza Farini
MERCATINO DI LIBRI USATI, ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI
a cura di Lions Club Russi
giovedì 18 settembre
ore 18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA RUSSIANA: LE LOVARIE
incontro divulgativo e degustazioni
ore 21.00 | piazza Farini
TOMBOLA IN PIAZZA
intermezzo a cura di IdeaDanza Russi
19-21 settembre
Capannone 23 | via Aldo Moro 23
COSE
con gli artisti Maria Luisa Bompani, Silvia Casavecchia, Paola Nuovo Gomez, Luca Rotondi
mostra a cura di Franca Minardi e Silvia Casavecchia
inaugurazione sabato 20 settembre ore 18.00
19-22 settembre
via Trieste
AVIS RUSSI: PUNTO INFORMATIVO
dalle ore 17.00 | via Trieste
UNA VITA IN SALUTE
punto informativo a cura di AUSL Romagna
venerdì 19 settembre
ore 18.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
NON SON DEGNA DI TE. QUANDO LA VIOLENZA C’È, MA NON SI VEDE
presentazione del podcast a cura di Linea Rosa e consegna della mattonella “Russi città amica delle donne” – con la partecipazione di Pubblica Assistenza Città di Russi e Russi Rock Beer
ore 19.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
CENT’ANNI DI RUSSI: IL PRIMO SECOLO DI VITA DELL’UNIONE SPORTIVA RUSSI 1925-2025
presentazione del libro con gli autori Elio Pezzi e Daniele Pompignoli e il presidente dell’U.S. Russi Stefano Babini
ore 19.30 | Tenuta Uccellina | via Aldo Moro 23/1
DEGUSTAZIONE DEL NOVELLINO DI RUSSI: LA CANÈNA
con assaggio di Bël-e-cöt (prenotazione obbligatoria)
ore 21.00 | piazza Farini
ORCHESTRA SANTA BALERA
la generazione Z del liscio in concerto
20-21 settembre
dalle ore 19.00 | Villaggio dei Gemelli | via Trieste
AVANTI… POPOLI! GEMELLI IN MUSICA
un viaggio alla scoperta della musica popolare
20-22 settembre
via Garibaldi
LE MACCHINE MIRABOLANTI
esposizione ed esibizioni itineranti delle invenzioni più sbalorditive degli albori del XX secolo
a cura di Italento
sabato 20 settembre
dalle ore 7.30 | piazza Farini
RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO
31° trofeo “Fira di Sett Dulur”
ore 15.30 e 17.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
I QUARTI IN CAMMINO
un allegro quartetto di giovani musici
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
UNO, DUE, TRE…
teatro di figura per la prima infanzia
prodotto da Ravenna Teatro
dalle ore 17.00 | piazza Farini
GIOCHI PER GRANDI E PICCOLI
a cura di AVIS Russi
ore 17.30 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA A PALAZZO
con Marcella Culatti (prenotazione obbligatoria)
ore 20.00 | Punto inComune | piazza Farini 34
ESIBIZIONE DI BODY PAINTING
a cura di Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi
ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
E PENSARE CHE ERI PICCOLA… IL ROMANINO IERI, OGGI E DOMANI
incontro divulgativo e degustazione
a seguire premiazione del concorso omonimo
ore 21.00 | piazza Farini
23° RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO
domenica 21 settembre
dalle ore 8.30 | piazza Farini
PUNTO INFORMATIVO CON AUTOEMOTECA
a cura di AVIS Russi
dalle ore 9.00 | piazza Farini
LA FIRA CONTADINA
mostra-concorso macchine agricole, mercato del cibo giusto di Campagna Amica-Coldiretti, giochi e animazione per bambini
dalle ore 9.00 | Diga nord di Porto Corsini
1° TROFEO ROMAGNOLO PER RAGAZZI E TROFEO CITTÀ DI RUSSI “E MEI DLA FIRA 2025”
gara di pesca per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni
ore 10.00 | Teatro Comunale
ARTORAN A ROSS E AMICO PER RUSSI
consegna premi e incontro con i russiani lontani
ore 10.30 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI
con Manuela Guerra e il curatore Gianni Zauli (prenotazione obbligatoria)
dalle ore 10.45 | piazza Farini
LE MITICHE 500
mostra statica
ore 15.00 e 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste
LA CHIESA DEI SERVI E LE OPERE D’ARTE
visite guidate alla Chiesa dei Servi e alla collezione artistica della Parrocchia S. Apollinare
con Pro Loco Russi (prenotazione obbligatoria)
dalle ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
SOUNDS OF EUROPE
ascoltare, conoscere e scoprire l’Unione europea attraverso DJ set, giochi e talk
a cura del Centro Europe Direct della Romagna
dalle ore 16.00 | Piazza Farini
CLASSE DI ZUMBA CON IL TEAM ZUMBA ROMAGNA
Giardino della Rocca “T. Melandri”
ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN
arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo
dalle ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada
ore 17.00: Nina Theatre – Mettici il Cuore
ore 17.45 e 21.00: Luca Regina – Rido da Re
ore 18.30: Silvia Martini – Happy Hoop
ore 19.15: Dott. Stok – Sperimentazioni Analogiche di Fisica di Strada
ore 21.30: PyròVaghi – Back To Life 2.0
ore 21.00 | piazza Farini
MOKA CLUB
concerto – con il contributo di AVIS Russi
ore 23.00 | piazza Farini
SPETTACOLO PIROTECNICO
lunedì 22 settembre
Giardino della Rocca “T. Melandri”
ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN
arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo
dalle ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada
ore 17.00 e 19.30: Bubble On Circus – Man in Bubble
ore 17.30, 19.00 e 20.30: Madame Opera – Note in Rosa
ore 18.00: Nina Theatre – Mamma
ore 18.30 e 20.00: Galirò – Poom-Cha
ore 21.00 | piazza Farini
iBIGBAND
concerto
ore 22.00 | piazza Farini
PREMIAZIONE CONTEST “PER ME LA FIRA È…”
ore 22.30 | piazza Farini
GRAN FINALE PIROTECNICO
venerdì 26 settembre
ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
UN’INTERA VITA PER LA PITTURA: CINO CANTIMORI (1906-1993)
presentazione del catalogo della mostra tenutasi a Russi dal 6 al 28 settembre 2024
domenica 28 settembre
ore 8.00 | piazza Farini
GIORNATA PER IL CUORE
podistica non competitiva a cura di GS Lamone e punto informativo a cura di Pubblica Assistenza Città di Russi
ore 15.30 | Villa Romana | via Fiumazzo
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
trascorrere un pomeriggio immersi nella storia e nell’arte con visite guidate e altro
a cura di Pro Loco Russi