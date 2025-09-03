La 354ª edizione della Fira di Sett Dulur è pronta ad accendere i riflettori a Russi con giornate di festa, tradizione e convivialità. Anche quest’anno la manifestazione più attesa dalla comunità offrirà un ricco calendario di appuntamenti, pensati per coinvolgere tutte le generazioni: dai più piccoli agli amanti dello sport, dagli appassionati di arte e cultura a chi cerca buona musica e spettacoli, a chi non rinuncia ai sapori autentici della cucina locale.

Accanto agli eventi simbolo della Fira – come la parata delle associazioni e la sfilata delle attività commerciali locali, la tombola in piazza Farini, il raduno delle fruste e la consegna dei premi «Artoran a Ross» e «Amico per Russi» – non mancheranno nuove proposte e sorprese, capaci di rinnovare il fascino di una tradizione che da secoli unisce la comunità.

Tra le novità culturali, l’inaugurazione di due collezioni permanenti arricchirà il patrimonio culturale comunale. Da un lato, l’apertura del museo delle ocarine «Collezione Carnevali», un percorso espositivo interattivo a cura di Gianni Zauli e Claudio Ballestracci, che mette in mostra più di 50 esemplari di ocarine, sito al primo piano del Museo Civico di Russi e nato a seguito della donazione del Maestro Michele Carnevali, un russiano che ha dedicato alla musica tutta la sua vita. Dall’altro, l’inaugurazione della raccolta di ceramiche realizzate da Pietro Melandri di Faenza, dono del russiano Domenico Berardi alla città di Russi.

Dal 18 al 22 settembre, con anteprima delle prove generali aperte al pubblico il 17, le vie di Russi si trasformeranno nel palcoscenico dello spettacolo itinerante «Russi-Combray», frutto del percorso teatrale «Alla ricerca del tempo perduto» ispirato all’opera di Proust, promosso dal Comune in collaborazione con Spazio A Teatro. Nello spettacolo, il romanzo del celebre scrittore francese si fonde alle memorie delle attrici e degli attori, ai ricordi della città di Russi, al folklore e alla storia della Fira di Sett Dulur, in un percorso che cerca di risvegliare i sensi e la coscienza di ognuno attraverso canto, parola, immagini e una partecipazione attiva del pubblico (prenotazione obbligatoria).

Tra i graditi ritorni spiccano le macchine mirabolanti della Compagnia Italento che, con esposizioni ed esibizioni itineranti, porteranno in scena le invenzioni più sorprendenti degli inizi del XX secolo, animando via Garibaldi dal 20 al 22 settembre, e Artinfira – the Buskers garden, rassegna che con i suoi artisti di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo colorerà il giardino della rocca “T. Melandri” nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 settembre.

Non mancheranno i momenti musicali, con diverse formazioni pronte a salire sul palco di piazza Farini, che ospiterà i concerti dell’Orchestra Santa Balera, la generazione Z del liscio, dei Moka Club e di iBigBand, pronti a regalare uno spettacolo travolgente capace di trasformare la piazza in un’esplosione di musica, energia e divertimento.

Accanto alla musica, spazio anche alla tradizione e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Primo appuntamento il 18 settembre con una serata dedicata al patrimonio eno-gastronomico russiano, in particolar modo alle sue «lovarie» e alla presentazione della nuova De.C.O. comunale (Denominazione Comunale di Origine), certificazione disciplinata a livello comunale con la finalità di valorizzare le produzioni locali. Il 20 settembre sarà la volta dell’incontro divulgativo e della premiazione del concorso regionale dedicato al poliedrico vitigno Romanino. Il 21 settembre, invece, la tradizionale domenica dedicata al mondo contadino si arricchirà con il raduno di cavalli a dondolo e hobby horses, ideato e curato dall’artista ravennate Luigi Berardi. Per l’occasione i piccoli partecipanti potranno divertirsi con i cavallini messi a disposizione dalla scuderia «Tante Lune», tra cui pezzi vintage degli anni ’60 e ’70, o partecipare portando il proprio. Non mancherà un cavallo a dondolo speciale, inclusivo, pensato per tutti. Per i giovani cavalieri che vorranno cimentarsi nella sfida, è prevista una gara di hobby horses (cavalli a bastone), una disciplina sportiva, nata in Scandinavia e poco conosciuta in Italia, che unisce fantasia, movimento e spirito di squadra.

Anche l’arte sarà protagonista della Fira di Sett Dulur, con un ricco programma di mostre ed esposizioni che spazieranno dalla pittura al disegno, fino alla fotografia e alle installazioni interattive. Per citarne alcune, per l’intera durata della manifestazione, sarà possibile visitare, negli spazi del teatro, un’installazione interattiva e giocosa omaggio a Bruno Munari, una figura fondamentale nel design, nell’arte e nella pedagogia del Novecento italiano. Alice Iaquinta, con «Tutti i miei oracoli», allestirà lo spazio espositivo dell’ex Chiesa in Albis: protagonista sarà il libro-manufatto artigianale ispirato alla copertina di «Cuore di lupo», manifesto dell’edizione 2005 dei «Libri mai mai visti». Fino al 22 settembre, a Palazzo San Giacomo, sarà infine possibile visitare la mostra «Libri [quasi] mai mai visti», che nel corso dell’estate ha riscontrato un notevole successo.

E non sarebbe la Fira di Sett Dulur senza una passeggiata tra le bancarelle del mercato ambulante e dei mercatini dell’artigianato artistico in corso Farini e presso il parco Ugo La Malfa o senza il doppio appuntamento con la magia dei fuochi d’artificio. EcoFira

Ulteriore novità di quest’anno è il progetto «EcoFira – Russi città sostenibile». Il Comune si è infatti aggiudicato il «Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti – anno 2024», emanato dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna (ATERSIR). Grazie al contributo regionale, a cui si aggiunge un co-finanziamento comunale, il Comune potrà ridurre la produzione di rifiuti in plastica derivanti da acqua confezionata e bicchieri monouso. Con l’aiuto di due simpatiche mascotte – una borraccia e un bicchiere riutilizzabili – promuoverà un piccolo gesto quotidiano, che fa una grande differenza: meno plastica, più acqua di rete.

I partner: il progetto prevede il coinvolgimento di diversi partner, tra cui Pro Loco e le associazioni che gestiscono gli stand gastronomici della Fira: Amici di Padre Giorgio, Baseball Godo, Basket Club ASD, Futsal Russi, Italia-Cuba Ravenna, Nucleo volontari Protezione Civile Russi, Parrocchia Sant’Apollinare Oratorio Don Bosco.

I loro stand saranno attrezzati con erogatori d’acqua, caraffe, bicchieri e lavabicchieri, messi a disposizione dal Comune per dire addio a bottigliette e bicchieri usa e getta.

Anche il Gruppo Hera partecipa all’iniziativa in qualità di «Sustainability Partner»: in occasione della Fira, in piazza Farini installerà una «sorgente urbana» per l’erogazione gratuita di acqua. Ogni cittadino potrà dissetarsi portando con sé la propria borraccia oppure utilizzando la borraccia ufficiale di Ecofira.

La borraccia e la sacca ufficiali della Fira: presso gli stand gastronomici delle associazioni e alla Biblioteca comunale, con un piccolo contributo, sarà possibile avere la borraccia ufficiale di EcoFira e la sacca coordinata.

I numeri: sulla base dei dati relativi alle presenze registrate nelle precedenti edizioni della Fira, il Comune punta ad eliminare fino a 39.000 bicchieri monouso e 11.000 bottigliette di plastica.

Non solo: le dotazioni acquistate dal Comune saranno utilizzate anche per altri eventi sul territorio come le sagre nelle frazioni, gli eventi estivi presso Palazzo San Giacomo e altre manifestazioni pubbliche. Nel 2025 il progetto sarà realizzato in via sperimentale, nell’ottica di incrementare nel tempo la sostituzione dei prodotti monouso durante le iniziative pubbliche cittadine.

Questo e molto altro riserverà al pubblico la Fira 2025. Il programma dettagliato è pubblicato sul sito ufficiale: HYPERLINK “http://www.firadisettdulur.net/”www.firadisettdulur.net e sul sito del Comune: HYPERLINK “http://www.comune.russi.ra.it/”www.comune.russi.ra.it. Per ulteriori informazioni:

Comune di Russi, Ufficio Cultura, tel. 0544 587641-642.

PROGRAMMA

20 giugno-22 settembre

Palazzo San Giacomo

LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI

mostra di molti dei migliori “Libri mai mai visti” della storica manifestazione

a cura di Gianni Zauli

6-23 settembre

Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5

OPEN FIRA DI SETT DULUR DI TENNIS

torneo di singolare maschile e femminile

sabato 6 settembre

ore 17.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

RACCONTI IN VIAGGIO: LE FIABE

passeggiata tra natura, storie popolari e sapori tipici

a cura di Strada della Romagna

domenica 7 settembre

ore 21.00 | Piazza Farini

CRISTIAN CICCI BAGNOLI “ROCKOPERA”

concerto

lunedì 8 settembre

ore 21 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

ER FESTIVAL: THE BIG FIVE

Barend Middelhoff Quartet in concerto

giovedì 11 settembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

L’OCCHIO INVISIBILE

spettacolo con Gea Rambelli e Gianfilippo Maria Falsina

regia di Alberto Oliva

prevendite su vivaticket.it

12-27 settembre

ex Chiesa in Albis | piazza Farini

TUTTI I MIEI ORACOLI

mostra di libri d’artista di Alice Iaquinta

inaugurazione venerdì 12 settembre ore 18.30

venerdì 12 settembre

ore 16.30 | ex Chiesa in Albis | piazza Farini

INTORNO AGLI ORACOLI

laboratorio di costruzione di un piccolo oracolo a tecnica mista con Alice Iaquinta (prenotazione consigliata)

a seguire inaugurazione della mostra “Tutti i miei oracoli”

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

laboratorio teatrale a cura di Spazio A

13-28 settembre

Punto inComune | piazza Farini 34

I.O. – IDENTITÀ ONIRICA

mostra a cura di Artej – Ritagli d’Arte

inaugurazione sabato 13 settembre ore 17.00

sabato 13 settembre

ore 10.30 | C.C.P. | via Cavour 21

IL DONO DI DOMENICO BERARDI ALLA CITTÀ DI RUSSI

inaugurazione collezione di ceramiche

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

APERTURA DELL’ANNO EDUCATIVO

ore 8.30: Seminario con Francesco Caggio e Gabriele Lugaro

ore 16.30: Laboratorio musicale 3-6 anni

ore 17.30: Laboratorio musicale 0-3 anni

ore 19.30 | Parco Berlinguer

50° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazioni vincitori

14-22 settembre

Chiesa S. Apollinare | piazza Farini

ASILO GIARDINO: 160 ANNI A SERVIZIO DELLE FAMIGLIE

mostra fotografica a cura di Asilo Giardino, Parrocchia S. Apollinare, Capit e Ass. E. Masoni

inaugurazione domenica 14 settembre ore 10.30

domenica 14 settembre

ore 9.30 | Zona Artigianale

68° COPPA CITTÀ DI RUSSI

gara ciclistica per giovanissimi

ore 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste

SANTA MESSA DEL MALATO

con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi

ore 20.30 | vie della città

SOLENNE PROCESSIONE

con la Madonna dei Sette Dolori

lunedì 15 settembre

ore 17.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”

inaugurazione con concerto di Michele Carnevali

16-22 settembre

MAGIOMOlab | corso Farini 120

UNICA IMMACOLATA E DOLENTE

con le artiste Francesca Cerfeda, Maria Giovanna Morelli e Vanessa Zanzelli

a cura di Collettivo Instabile Morelli Mazzesi

inaugurazione martedì 16 settembre ore 20.00

martedì 16 settembre

dalle ore 18.30 | piazza Farini

PODISTICA LUDICO MOTORIA

aperta a tutti

dalle ore 19.30 | piazza Farini

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

17-22 settembre

Teatro Comunale | via Cavour 10

COME LE ROSE NELL’INSALATA

installazione interattiva negli spazi del teatro

a cura di Drammatico Vegetale

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 19.45

Sala del Consiglio | Municipio | piazza Farini

IO E I MIEI AMICI ANIMALI

mostra fotografica a cura del Gruppo fotografico di Pro Loco Russi

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 19.15

Municipio | piazza Farini

POLISPORTIVA BERTOLT BRECHT: 50 ANNI DI CICLOTURISMO… E ALTRO

mostra in occasione del 50° anniversario della fondazione della Polisportiva

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 19.15

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ADOLESCENZA RUSSIANA

mostra fotografica a cura del Collettivo Pesate in brodo di Pro Loco Russi

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.00

Sala Ravaglia | C.C.P. | via Cavour 21

IL NOSTRO BABBO DIPINGEVA COSÌ

mostra a cura di Annalisa e Licia Zannoni con dipinti del padre Leardo

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.30

Sala Laghi | C.C.P. | via Cavour 21

SURRENALISMO

disegni di Giuseppe Emiliani

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.30

via Giordano Bruno 1

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO

mostra di disegno e pittura di Tommaso Martines

inaugurazione mercoledì 17 settembre ore 18.30

Mercato Coperto | via Trieste

MERCATINO SOLIDALE

a cura di Ass. Amici del Mozambico

vie della città LUNA PARK, MERCATO E STAND GASTRONOMICI

17-18 settembre

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

BILLO CIRCUS

risate assicurate per tutta la famiglia

mercoledì 17 settembre

dalle ore 16.00 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

ore 19.00 | Torre dell’Orologio | corso Farini

RUSSI-COMBRAY

prove generali della performance itinerante esito del laboratorio “Alla ricerca del tempo perduto”

a cura di Spazio A (prenotazione obbligatoria)

ore 20.15 | Campo Ghigi | via Pascoli

PARATA DELLE ASSOCIAZIONI

preceduta dalla Banda Città di Russi

ore 20.30 | via d’Azeglio

LA STRÊ ‘D SÔRA

campane in strada – concerto di campane

ore 21.15 | piazza Farini

LA FIRA SI VESTE

moda e spettacolo

18-22 settembre

ore 21.00 | Torre dell’Orologio | corso Farini

RUSSI-COMBRAY

performance itinerante esito del laboratorio “Alla ricerca del tempo perduto”

a cura di Spazio A (prenotazione obbligatoria)

via Trieste

IL VILLAGGIO DEI GEMELLI

un viaggio tra profumi, sorrisi e culture: il punto d’incontro con le città gemellate

corso Farini

CREATIVI IN CORSO FARINI

Parco Ugo La Malfa INGEGNOSAMENTE CREATIVO…

mostra-mercato degli hobbisti

18-20 settembre

piazza Farini

MERCATINO DI LIBRI USATI, ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

a cura di Lions Club Russi

giovedì 18 settembre

ore 18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA RUSSIANA: LE LOVARIE

incontro divulgativo e degustazioni

ore 21.00 | piazza Farini

TOMBOLA IN PIAZZA

intermezzo a cura di IdeaDanza Russi

19-21 settembre

Capannone 23 | via Aldo Moro 23

COSE

con gli artisti Maria Luisa Bompani, Silvia Casavecchia, Paola Nuovo Gomez, Luca Rotondi

mostra a cura di Franca Minardi e Silvia Casavecchia

inaugurazione sabato 20 settembre ore 18.00

19-22 settembre

via Trieste

AVIS RUSSI: PUNTO INFORMATIVO

dalle ore 17.00 | via Trieste

UNA VITA IN SALUTE

punto informativo a cura di AUSL Romagna

venerdì 19 settembre

ore 18.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

NON SON DEGNA DI TE. QUANDO LA VIOLENZA C’È, MA NON SI VEDE

presentazione del podcast a cura di Linea Rosa e consegna della mattonella “Russi città amica delle donne” – con la partecipazione di Pubblica Assistenza Città di Russi e Russi Rock Beer

ore 19.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CENT’ANNI DI RUSSI: IL PRIMO SECOLO DI VITA DELL’UNIONE SPORTIVA RUSSI 1925-2025

presentazione del libro con gli autori Elio Pezzi e Daniele Pompignoli e il presidente dell’U.S. Russi Stefano Babini

ore 19.30 | Tenuta Uccellina | via Aldo Moro 23/1

DEGUSTAZIONE DEL NOVELLINO DI RUSSI: LA CANÈNA

con assaggio di Bël-e-cöt (prenotazione obbligatoria)

ore 21.00 | piazza Farini

ORCHESTRA SANTA BALERA

la generazione Z del liscio in concerto

20-21 settembre

dalle ore 19.00 | Villaggio dei Gemelli | via Trieste

AVANTI… POPOLI! GEMELLI IN MUSICA

un viaggio alla scoperta della musica popolare

20-22 settembre

via Garibaldi

LE MACCHINE MIRABOLANTI

esposizione ed esibizioni itineranti delle invenzioni più sbalorditive degli albori del XX secolo

a cura di Italento

sabato 20 settembre

dalle ore 7.30 | piazza Farini

RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO

31° trofeo “Fira di Sett Dulur”

ore 15.30 e 17.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

I QUARTI IN CAMMINO

un allegro quartetto di giovani musici

ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

UNO, DUE, TRE…

teatro di figura per la prima infanzia

prodotto da Ravenna Teatro

dalle ore 17.00 | piazza Farini

GIOCHI PER GRANDI E PICCOLI

a cura di AVIS Russi

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Marcella Culatti (prenotazione obbligatoria)

ore 20.00 | Punto inComune | piazza Farini 34

ESIBIZIONE DI BODY PAINTING

a cura di Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

E PENSARE CHE ERI PICCOLA… IL ROMANINO IERI, OGGI E DOMANI

incontro divulgativo e degustazione

a seguire premiazione del concorso omonimo

ore 21.00 | piazza Farini

23° RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO

domenica 21 settembre

dalle ore 8.30 | piazza Farini

PUNTO INFORMATIVO CON AUTOEMOTECA

a cura di AVIS Russi

dalle ore 9.00 | piazza Farini

LA FIRA CONTADINA

mostra-concorso macchine agricole, mercato del cibo giusto di Campagna Amica-Coldiretti, giochi e animazione per bambini

dalle ore 9.00 | Diga nord di Porto Corsini

1° TROFEO ROMAGNOLO PER RAGAZZI E TROFEO CITTÀ DI RUSSI “E MEI DLA FIRA 2025”

gara di pesca per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni

ore 10.00 | Teatro Comunale

ARTORAN A ROSS E AMICO PER RUSSI

consegna premi e incontro con i russiani lontani

ore 10.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI

con Manuela Guerra e il curatore Gianni Zauli (prenotazione obbligatoria)

dalle ore 10.45 | piazza Farini

LE MITICHE 500

mostra statica

ore 15.00 e 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste

LA CHIESA DEI SERVI E LE OPERE D’ARTE

visite guidate alla Chiesa dei Servi e alla collezione artistica della Parrocchia S. Apollinare

con Pro Loco Russi (prenotazione obbligatoria)

dalle ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

SOUNDS OF EUROPE

ascoltare, conoscere e scoprire l’Unione europea attraverso DJ set, giochi e talk

a cura del Centro Europe Direct della Romagna

dalle ore 16.00 | Piazza Farini

CLASSE DI ZUMBA CON IL TEAM ZUMBA ROMAGNA

Giardino della Rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

dalle ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada

ore 17.00: Nina Theatre – Mettici il Cuore

ore 17.45 e 21.00: Luca Regina – Rido da Re

ore 18.30: Silvia Martini – Happy Hoop

ore 19.15: Dott. Stok – Sperimentazioni Analogiche di Fisica di Strada

ore 21.30: PyròVaghi – Back To Life 2.0

ore 21.00 | piazza Farini

MOKA CLUB

concerto – con il contributo di AVIS Russi

ore 23.00 | piazza Farini

SPETTACOLO PIROTECNICO

lunedì 22 settembre

Giardino della Rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

dalle ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada

ore 17.00 e 19.30: Bubble On Circus – Man in Bubble

ore 17.30, 19.00 e 20.30: Madame Opera – Note in Rosa

ore 18.00: Nina Theatre – Mamma

ore 18.30 e 20.00: Galirò – Poom-Cha

ore 21.00 | piazza Farini

iBIGBAND

concerto

ore 22.00 | piazza Farini

PREMIAZIONE CONTEST “PER ME LA FIRA È…”

ore 22.30 | piazza Farini

GRAN FINALE PIROTECNICO

venerdì 26 settembre

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

UN’INTERA VITA PER LA PITTURA: CINO CANTIMORI (1906-1993)

presentazione del catalogo della mostra tenutasi a Russi dal 6 al 28 settembre 2024

domenica 28 settembre

ore 8.00 | piazza Farini

GIORNATA PER IL CUORE

podistica non competitiva a cura di GS Lamone e punto informativo a cura di Pubblica Assistenza Città di Russi

ore 15.30 | Villa Romana | via Fiumazzo

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

trascorrere un pomeriggio immersi nella storia e nell’arte con visite guidate e altro

a cura di Pro Loco Russi