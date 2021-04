Dal 16 al 19 settembre torna l’Ironman a Cervia, il triathlon sulla distanza più estrema che conta 7 mila iscritti provenienti da 98 diversi Paesi. Quella del 2021 sarà la quarta edizione della manifestazione sportiva in provincia di Ravenna. L’accordo nel frattempo è stato rinnovato fino al 2025 con il marchio Ironman.

Nella sua ultima edizione, andata in scena nel 2019, la manifestazione ha registrato 52 mila presenze turistiche e ha creato un indotto di 9 milioni e 300 mila euro, tra alloggio, ristorazione, shopping e servizi.

Il weekend sportivo partirà il 16 con la Night Run, venerdì il triathlon dedicato ai più piccoli, sabato il Supersapiens Ironman con partenza davanti al Fantini Club per la prova di nuoto, poi in bici fino a Bertinoro e infine la maratona che toccherà i punti più caratteristici di Cervia e Milano Marittima. Domenica infine l’Ironman su distanza minore e il triathlon su distanza olimpica.

Le gare IRONMAN in programma

Supersapiens IRONMAN Italy si è classificato al quinto posto come miglior evento nella categoria ‘Overall Celebration Day/Post Race Celebration Experience’ negli Athelete Choice Awards 2018. Degli oltre 40 IRONMAN che si svolgono nel mondo quello di Cervia è il più partecipato in termini di iscritti: nell’edizione 2019 hanno gareggiato oltre 3mila atleti da 98 Paesi e sono più di 52mila le presenze nei giorni della manifestazione. Fin dalla prima edizione è stato uno degli appuntamenti più seguiti al mondo grazie anche alle dirette Facebook previste dall’accordo tra Ironman e il social network solo per alcune gare del circuito, tra cui anche quella italiana.

Il percorso della long distance consiste nella somma di tre prove classiche: 3,86 chilometri a nuoto nelle acque del Mare Adriatico antistanti il Fantini Club di Cervia, 180,260 chilometri in bici attraverso il Parco naturale delle Saline di Cervia e l’entroterra fino al Borgo di Bertinoro, per terminare poi con la maratona di 42,195 chilometri che toccherà i punti più caratteristici di Cervia e Milano Marittima. I Comuni di Cervia, Bertinoro, Forlimpopoli, Ravenna, Forlì e Cesena e le Prefetture di Ravenna e Forlì- Cesena coinvolti dal tracciato.

Il tempo massimo per raggiungere il traguardo è di 16 ore, la gara è valida per la qualificazione alla finale di Kona alle Hawaii.

IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna, alla seconda edizione, è una versione più breve rispetto al Supersapiens IRONMAN Italy e prevede 1,9 km di nuoto, 90 km in bici e 21 km di corsa.

Infine, la terza competizione, il 5150 Cervia Triathlon Emilia-Romagna si percorre su distanza olimpica e vedrà gli atleti sfidarsi lungo 1,5 km di nuoto, 40 Km in bici, per chiudere con 10 km di corsa.

Si parte quindi giovedì 16 settembre con la Night Run, corsa podistica in notturna di 10 km, a seguire venerdì 17 settembre Ironkids, il triathlon dedicato ai più piccoli per chiudere, in serata, con il Gala Dinner.

Il clou della manifestazione sarà sabato 18 settembre con Supersapiens IRONMAN Italy Emilia-Romagna long distance e domenica 19 settembre con il 2^ IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna e il 5150 Cervia Triathlon Emilia-Romagna