Una novità che faciliterà certamente l’uso dei mezzi pubblici e che agevolerà l’accesso alle linee extraurbane velocizzando anche le procedure di pagamento.

Dal 15 settembre saranno attivi i primi POS a bordo dei bus della Zaganelli Group. In questo modo sarà possibile acquistare il biglietto della corsa utilizzando metodi di pagamento elettronico come carte di credito o bancomat.

Da lunedì 15 il POS sarà attivato su tre linee.

Linea 177: Lavezzola – Giovecca – Conselice – Massa Lombarda – S. Agata sul Santerno – Lugo – Cotignola – Granarolo – Faenza FS;

Linea 181: Argenta – Lavezzola – Giovecca – Conselice – S. Maria in Fabriago – San Lorenzo – Cà di Lugo – Ascensione – Lugo;

Linea 184: Russi – Boncellino – Cotignola – Barbiano – Lugo.