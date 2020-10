Dal 15 ottobre, e fino al 15 aprile, è consentito accendere il riscaldamento nelle utenze della zona Padana, dove ricade anche la provincia di Ravenna. Il riscaldamento potrà rimanere attivo per 14 ore nell’arco di una giornata.

Secondo quanto previsto dalla legge, non è possibile superare i 20 gradi centigradi. Ci sono due gradi di tolleranza per abitazioni, scuole e uffici. Scende invece fino a 18 gradi il limite per gli edifici adibiti ad attività artigianali e industriali. Si tratta di limiti di temperatura ritenuti adeguati per svolgere al meglio le attività lavorative e per la vita quotidiana.

Il superamento dei limiti non è dannoso soltanto perché non si rispetta la legge, ma fa aumentare la spesa economica, oltre a danneggiare l’ambiente con l’inquinamento.

La Regione Emilia-Romagna ha diffuso un volantino con le buone pratiche da seguire per riscaldare in sicurezza la propria abitazione inquinando meno