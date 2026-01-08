C’è tempo fino a giovedì 15 gennaio per presentare la domanda di iscrizione online alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027 del Comune di Ravenna. Le iscrizioni sono rivolte ai bambini e alle bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

La domanda deve essere compilata esclusivamente online, accedendo al portale comunale all’indirizzo:

👉 https://comune.ravenna.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Identità digitale (SPID, CIE o CNS). Possono presentare l’istanza i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale; i requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 22 dicembre 2025. Non è richiesto l’Isee ai fini della presentazione della domanda.

Assistenza alla compilazione

Per chiarimenti o difficoltà nella compilazione della domanda o nell’utilizzo della procedura online, è possibile contattare il servizio di help desk ai numeri 0544 482394 e 0544 485408, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, oppure scrivere all’indirizzo email ufficioiscrizioni@comune.ra.it.

Chi non dispone di strumenti informatici propri può rivolgersi, previo appuntamento, agli Uffici decentrati presenti sul territorio o alla Casa delle Culture in piazza Medaglie d’Oro, a Ravenna.

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e paritarie

Si ricorda inoltre che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali dovranno essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. PG. 100847 del 17 dicembre 2025. I genitori interessati possono rivolgersi direttamente alle segreterie degli Istituti comprensivi di riferimento, che forniranno la modulistica necessaria.

Per quanto riguarda invece le scuole dell’infanzia paritarie FISM, le famiglie dovranno contattare direttamente le singole scuole per ottenere informazioni su modalità e tempi di iscrizione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Ravenna alla pagina:

👉 https://comune.ravenna.it/argomento/nidi-e-scuole-dellinfanzia/

e nella guida “Da 3 a 6 anni – Viaggio nei servizi per l’infanzia del Comune di Ravenna”.