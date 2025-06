Ritorna Rocca Cinema. Da giovedì 12 giugno, a Ravenna, l’arena cittadina riprende la programmazione proponendo un’altra estate nel segno del cinema. Saranno 100 le serate di proiezione, fino al 21 settembre, che proporranno i migliori film della stagione appena trascorsa accanto ad attese prime visioni che si concentreranno nel mese di agosto.

Anche quest’anno la rassegna sarà sotto il segno della direzione organizzativa e artistica della società Cinemaincentro in collaborazione col circolo Sogni – Antonio Ricci, il Soundscreen Film Festival, Linea Rosa e l’associazione Amata Brancaleone.

Il protrarsi dei lavori di riqualificazione della fortezza cittadina ha obbligato gli organizzatori a riproporre la formula del 2024. Le proiezioni saranno sempre all’interno della Rocca Brancaleone, nell’area di fronte all’ingresso tradizionale del cinema nella parte a nord del parco. Sono previsti 300 posti a sedere, un proiettore cinematografico 2K e uno schermo delle dimensioni 5×8 metri.

“Sarà l’ultimo anno nell’arena provvisoria perché dalla prossima estate sarà aperto il nuovo spazio all’interno dell’Arce che potrà contenere fino a 1300 spettatori. Invito tutti i ravennati a partecipare alla rassegna, un momento di aggregazione e socialità all’interno di uno degli spazi pubblici storici della città” ha annunciato il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni.

“Questa è la nostra dodicesima stagione alla Rocca e abbiamo deciso di aprire la rassegna con il film Vermiglio che è stato sicuramente la più bella rivelazione italiana della stagione, conquistando numerosissimi premi – commentano Alberto Beltrani e Tiziano Gamberini di Cinemaincentro -. Le proiezioni proseguiranno fino al 21 settembre, proponendo in tutto 100 serate di cinema per l’estate dei ravennati. Vuole essere il nostro personale ringraziamento alla società Jam e al Comune di Ravenna che hanno permesso la realizzazione dell’arena anche quest’anno”.

Beltrani annuncia anche che l’arena estiva parteciperà a Cinema Revolution, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, grazie al quale gli ingressi al film italiani ed europei saranno al costo di soli 3,5 euro.

Nell’estate del 2024 le presenze alla rassegna all’interno della Rocca sono state quasi 12mila, segnando un’altra stagione di successo per una delle arene più amate e seguite del territorio. Nella scorsa stagione si sono registrati diversi sold out e hanno incontrato il pubblico ravennate ospiti come i registi Marco Tullio Giordana, Pablo D’Ambrosi, Filippo Barbagallo e l’attore Andrea Lattanzi. Questa estate sono attesi in città l’attrice Tecla Insolia (con Sara Petraglia per “L’albero” giovedì 26 giugno), gli attori Francesco Di Leva (“Nottefonda” 29 giugno), Yuri Tuci (“La vita da grandi” 1 luglio), i registi Francesco Costabile (“Familia” 4 luglio) e Gianluca Jodice (“Le Déluge”, 17 luglio).

L’avvio delle proiezioni alla Rocca coincide con la conclusione della stagione del cinema Mariani di via Ponte Marino che tra il settembre 2024 e maggio 2025 ha accolto oltre 20mila spettatori con una media mensile di 2.500. Sono numeri eccellenti per una sala che contiene poco meno di 100 spettatori per proiezione. Questi numeri collocano il cinema Mariani tra le sale d’essai più frequentate dell’Emilia Romagna. Ancora una volta sono state apprezzatissime le serate con ospiti in sala. Ha, inoltre, avuto un successo strepitoso l’idea di introdurre le proiezioni alla domenica mattina che hanno fatto registrare in numerosissime occasioni il tutto esaurito. La novità sarà confermata anche per la prossima stagione, quando, in autunno, riprenderanno le proiezioni al chiuso. Il successo delle ultime stagioni coincide con l’avvio di una strettissima collaborazione con numerose realtà e associazioni del territorio.

LE PRIME PROIEZIONI

La rassegna prenderà il via giovedì 12 giugno alle 21,30, con uno dei film italiani più acclamati dal pubblico e dalla critica nella scorsa stagione. Vincitore del Gran Premio Giuria Venezia e di sette David di Donatello sarà proiettato “Vermiglio” della regista Maura Delpero. La stagione 2025 conferma le collaborazioni della passate stagioni con il Circolo Sogni Antonio Ricci, Soundscreen, Linea Rosa, Amata Brancaleone

Dopo la serata d’esordio, il calendario della prima settimana di proiezioni prevede (sempre alle 21,30): venerdì 13 giugno Il maestro che promise il mare di Patricia Font; sabato 14 giugno L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol (in collaborazione con Soundscreen Film Festival); domenica 15 giugno Sotto le foglie di François Ozon; lunedì 16 giugno Nonostante di Valerio Mastandrea; martedì 17 giugno Io sono ancora qui di Walter Salles (Oscar Miglior Film Internazionale); mercoledì 18 giugno Napoli – New York di Gabriele Salvatores (vincitore di due David di Donatello); giovedì 19 giugno Flow di Gints Zilbalodis (Oscar e Golden Globe 2025 – miglior Film d’Animazione); venerdì 20 giugno No Other Land di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor (Oscar 2025 Miglior Documentario – in collaborazione con il Festival delle Culture 2025).

I CORTOMETRAGGI

Come da tradizione, la rassegna estiva sarà anche un’occasione per scoprire, e in alcuni casi riscoprire, alcuni dei cortometraggi più significativi dell’ultima edizione del Festival Corti da Sogni che si è tenuto nello scorso mese di aprile. I corti saranno proiettati prima dei film in programmazione. Si parte giovedì 19 giugno con il divertente corto di animazione “Drop” del regista Claudio Quattrone che racconta il ciclo dell’acqua attraverso le paure di una piccola gocciolina che teme di lanciarsi dall’alto. A seguire ci sarà il film vincitore dell’Oscar per l’animazione FLOW. Altro corto in programmazione è previsto per martedì 8 luglio con “Nelle nostre mani” di Camillo Sancisi che racconta dell’episodio in cui il mondo non fu mai tanto vicino al conflitto nucleare durante la Guerra Fredda. Sarà proiettato prima del film IL ROBOT SELVAGGIO. Mercoledì 16 luglio sarà la volta del delicato e toccante corto francese Loulou di Raphael Thet. A seguire il film EMILIA PEREZ.

Si rinnova anche la collaborazione con Soundscreen Film Festival che accompagnerà la presentazione di alcuni film a tema musicale, come Emilia Perez (domenica 22 giugno) e A Complete Unknown (martedì 24 giugno).

Sono inoltre previste serate speciali a tema gastronomico in collaborazione con i gestori del bar della Rocca Brancaleone – Fulér. Sarà riproposta la formula dello scorso anno che prevede, prima del film, un piatto di tagliatelle e bicchiere di vino a 15euro o pizza margherita e bevanda a 12euro.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Biglietto di ingresso per film italiani ed europei: 3,50 euro (Cinema Revolution – Che spett

Biglietto di ingresso per film non europei: intero 6,50 euro – ridotto 5 euro (Cinemaincentro card, under 25, over 65)

Apertura (giugno e luglio): ore 20.45 – inizio proiezioni ore 21.30