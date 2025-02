Riparte da mercoledì 12 febbraio la campagna di ascolto e confronto con i propri associati promossa da Coldiretti Ravenna che toccherà via via, partendo dal capoluogo, tutti i 18 Comuni della provincia.

Al centro degli incontri i problemi che affliggono le singole filiere, a partire dalla delicata questione della crisi dei prezzi che va inquadrata all’interno del contesto non solo nazionale e i tanti fronti aperti con l’Unione Europea, ma anche la situazione connessa al post alluvione e le difficoltà che pesano sul settore a causa degli effetti dei cambiamenti climatici e della gestione del territorio.

“Il confronto con gli associati qui in provincia sono costanti durante tutto l’anno e trovano ora ulteriori possibilità di approfondimento perché – afferma il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte – solo con trasparenza e dialogo è possibile agire con concretezza per il bene degli agricoltori e della nostra agricoltura”.

“Il nostro impegno nel rappresentare al meglio le giuste richieste delle imprese agricole – aggiunge il Direttore Zampini – viene da lontano e guarda al futuro prendendo in mano un presente che è fatto di responsabilità, capacità d’ascolto, concretezza e perseveranza. Queste assemblee, che toccheranno l’intera provincia, sono occasioni importanti per confrontarci con gli associati su tutte le istanze aperte, ma anche per aggiornare ed informare, con l’obiettivo di chiarire le nostre posizioni, fare proposte e illustrare le strategie che Coldiretti mette in campo quotidianamente per tutelare, difendere e valorizzare l’agricoltura ravennate ed italiana”.