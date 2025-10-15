Dal 12 al 16 novembre la terza edizione del Noam Faenza Film Festival

Una quarantina di film in rassegna, incontri, masterclass, anteprime nazionali come The Smashing Machine o la ridistribuzione in sala di Mullholland Drive, gli omaggi a Gene Hackman, David Lynch e Robert Redford, ospiti nazionali ed internazionali. Fra loro anche Federico Buffa e l’ambasciatore del Messico Genaro Lozano. Dal 12 al 16 novembre si svolgerà la terza edizione del Noam Faenza Film Festival, l’evento cinematografico focalizzato sul cinema indipendente del Nord America. Nelle settimane che precederanno il festival, tutta la Romagna sarà coinvolta in un’anteprima itinerante.