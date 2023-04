Da sabato 1° aprile entra in vigore il calendario estivo che prevede, per le attività di Milano Marittima e della zona litoranea servite a porta a porta integrale, un aumento delle frequenze di raccolta per tutte le tipologie di rifiuti per adeguarsi alle crescenti esigenze man mano che entra nel vivo la stagione turistica.

Dal 1 aprile al 30 settembre l’organico viene ritirato tutti i giorni anziché 4, l’indifferenziato 4 volte la settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) anziché 2, la carta viene raccolta 3 volte la settimana (lunedì, mercoledì e sabato), la plastica/lattine 5 volte la settimana (martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica) anziché 2, e il vetro, 3 volte la settimana (lunedì, mercoledì e sabato) anziché 2. Infine il cartone, che va ben schiacciato e impilato in fascine per ridurne il volume, viene raccolto 6 giorni su 7 (mercoledì escluso) anziché 4.

Nello stesso periodo anche la frequenza della raccolta stradale aumenta per tutte le tipologie (carta, plastica/lattine, vetro e vegetale).

