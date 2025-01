Primo giorno positivo per Jader Giraldi alla Dakar2025. Il 3 gennaio si è tenuta la tappa prologo della nuova edizione della corsa nel deserto. Giraldi ha tagliato il traguardo in 126^ posizione su 140 partenti. La tappa è servita ai concorrenti per avere un primo vero assaggio di quello che sarà la competizione quest’anno, dopo una giornata di prova che ha anticipato la kermesse.

Il motociclista faentino si è dichiarato contento al traguardo: “Sono partito con grande serenità. Il percorso era molto veloce e non navigato per cui occorreva solo smanettare. Oggi le velocità erano pazzesche ed io proprio non mi trovo a spingere a tutto gas. Comunque sono contento, sto bene e mi sono divertito.”

Oggi è in programma la prima tappa della gara. 500 Km su un tracciato fatto di sassi e ghiaia. Per i motociclisti sarà necessario tenere un buon ritmo per evitare problematiche dovute al terreno.