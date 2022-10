Domenica 2 ottobre, presidio e corteo pacifico per fermare la macellazione o il trasferimento in aziende faunistico venatorie deciso dalla Regione Emilia-Romagna per i daini del Parco del Delta del Po, dalla Pineta di Classe al Lido di Volano.

Ritrovo alle ore 11.00 a Lido di Classe (Ravenna), in via dei Lombardi angolo via delle Cave. Si terrà una passeggiata sui luoghi in cui fu fermata la prevista mattanza con fucilazione sul campo – tra strade pubbliche e piste ciclabili – dei daini della pineta di Classe nel 2014/15, quando centinaia di attivisti, provenienti da tutte le parti d’Italia, per mesi fecero scudo per salvarli. Nel frattempo, nulla è stato compiuto per mettere in sicurezza le strade ed applicare i metodi ecologici previsti prioritariamente per legge, quando le fonti ufficiali (Regione Emilia-Romagna) parlano di danni alle colture e incidenti nulli o irrilevanti.

La passeggiata durerà circa quaranta minuti. Si proseguirà con un presidio all’incrocio tra via del Lombardi e via Canale Pergami, fino alle ore 14.00. Saranno raccolte le firme per la petizione popolare che verrà presentata in Regione dalla consigliera regionale Giulia Gibertoni (Gruppo misto), che da anni sta seguendo la vicenda, e che sarà presente. Al momento ottimo riscontro, anche della petizione on line per i non residenti in Regione, con quasi 22 mila firme raccolte.

https://www.change.org/p/petizione-ufficiale-per-i-daini-della-pineta-di-classe-ra-e-di-lido-di-volano-fe

In Regione, una sessantina gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili alla raccolta firme.

Per dire sì alle soluzioni etiche ed incruente al passo coi tempi di cui non vergognarsi davanti ai propri figli e nipoti, per dire no alla barbarie e alla violenza, vi aspettiamo domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 11 a Lido di Classe.

Il luogo del presidio è facilmente raggiungibile anche in treno (stazione di Lido di Classe); presidio autorizzato dalla Questura di Ravenna.

