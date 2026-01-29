Un desiderio che si trasforma in un gesto di solidarietà e diventa un dono prezioso per chi ne ha più bisogno. È quanto accaduto oggi nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove sono stati consegnati alcuni libri destinati ai bambini ricoverati.

Protagonista dell’iniziativa è il signor Leonardo, ospite della Casa Protetta Villa Serena di San Romualdo e partecipante al progetto solidale “Nipoti di Babbo Natale”. Nell’ambito dell’iniziativa nazionale, che mira a realizzare i desideri delle persone anziane trasformandoli in occasioni di condivisione e solidarietà, Leonardo ha scelto di donare libri ai più piccoli.

I volumi sono stati affidati ai volontari di AGEBO – Associazione Genitori E Bambini Ospedalizzati – che provvederanno a distribuirli ai piccoli pazienti del reparto, offrendo momenti di svago, immaginazione e conforto durante la degenza ospedaliera.

L’iniziativa testimonia il valore profondo del progetto “Nipoti di Babbo Natale”, capace di creare un ponte tra generazioni diverse e di portare gioia anche nei luoghi di cura. Un gesto semplice, ma carico di significato, che dimostra come la gentilezza e l’attenzione verso gli altri possano fare la differenza, regalando sorrisi proprio dove ce n’è più bisogno.