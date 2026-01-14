ospiterà un incontro di attualità politica e culturale:Protagonista della serata sarà il giornalista e saggista Pietro Caruso, che guiderà il pubblico in una riflessione sulle radici e le sfide del progetto europeo.

L’evento, organizzato da Arci Ambra Brisighella, si propone di ripercorrere la storia dell’integrazione europea partendo dal celebre “Manifesto di Ventotene”, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il loro confino sull’isola pontina. Quel sogno di un’Europa unita, libera e federale viene oggi messo alla prova dalle complessità del presente: dalle tensioni geopolitiche alle sfide economiche e sociali.

“Difendere l’Europa: dai sogni di Ventotene alla sfida del presente” è il sottotitolo dell’iniziativa, che sottolinea la necessità di riscoprire i valori fondanti dell’Unione per affrontare con consapevolezza i cambiamenti del mondo contemporaneo.

“L’ospite Pietro Caruso, voce autorevole del giornalismo e profondo conoscitore delle dinamiche politiche europee, offrirà una chiave di lettura critica e documentata, stimolando il dibattito sul ruolo che i cittadini e i movimenti federalisti possono giocare oggi.