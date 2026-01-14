L’evento, organizzato da Arci Ambra Brisighella, si propone di ripercorrere la storia dell’integrazione europea partendo dal celebre “Manifesto di Ventotene”, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il loro confino sull’isola pontina. Quel sogno di un’Europa unita, libera e federale viene oggi messo alla prova dalle complessità del presente: dalle tensioni geopolitiche alle sfide economiche e sociali.
“Difendere l’Europa: dai sogni di Ventotene alla sfida del presente” è il sottotitolo dell’iniziativa, che sottolinea la necessità di riscoprire i valori fondanti dell’Unione per affrontare con consapevolezza i cambiamenti del mondo contemporaneo.
“L’ospite Pietro Caruso, voce autorevole del giornalismo e profondo conoscitore delle dinamiche politiche europee, offrirà una chiave di lettura critica e documentata, stimolando il dibattito sul ruolo che i cittadini e i movimenti federalisti possono giocare oggi.
Presidente regionale dell’Associazione Mazziniana, lega l’idea di Europa alle radici mazziniane e repubblicane, in un percorso che va dai sogni di Ventotene alle sfide del presente. Una serata per discutere di Europa, democrazia e futuro”.