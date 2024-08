Il 2, 3 e 4 agosto 2024, Marina di Ravenna ospiterà la Festa della Birra Artigianale organizzata dalla Pro loco nella suggestiva cornice di Piazza Dora Markus. L’evento, che si svolgerà dalle ore 17 alle 24, offrirà ai visitatori l’opportunità di assaporare una vasta selezione di birre artigianali. La manifestazione promette di essere un punto di incontro per gli amanti della birra, che potranno gustare prodotti unici accompagnati da prelibatezze gastronomiche. La Festa della Birra Artigianale rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire e apprezzare le eccellenze birrarie in un’atmosfera conviviale e accogliente. Possibile anche mangiare qualcosa agli street food presenti in piazza.