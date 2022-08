Presentato questa mattina in conferenza stampa, presso il Bagno Bleck 210, il programma del Gran Finale di Ferragosto a Cervia con lo ‘Sbarco degli Autori’ e la mostra ’30 anni in 30 foto’.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco Gabriele Armuzzi, Michela Brunelli, assessora agli eventi, Cesare Zavatta, assessore alla cultura, Cesare Brusi presidente associazione “Cervia La spiaggia ama il libro”, Sandra e Urbano fotografi ufficiali della manifestazione, Ilaria Bedeschi, coordinatrice 30° edizione Il programma della 30° edizione di “Cervia La spiaggia ama il libro”.

Erano presenti: Gene Gnocchi, Carolina Raspanti, Vittorio Monti, Salvatore Giannella, Andrea ‘Pelo’ di Giorgio e Norberto Midani.

Protagonisti Ferragosto 2022 : Maria Pia Timo, Marino Bartoletti, Enrico Franceschini, Federica Cappelletti, Sergio Barducci, Franco Nero, Mirko Casadei, Gene Gnocchi, Stefano Tura, Alessandro Alciato, Carolina Raspanti, Alessandro Goldoni, Vittorio Monti, Andrea Pelo di Giorgio, Italo Cucci

Ospiti d’onore : Norberto Midani presentatore 1° Sbarco degli Autori 1993, Salvatore Giannella giornalista, Carolina Casadei manager organizzazione di ballo “l’Orchestra” e Cesare Brusi Presidente associazione culturale “Cervia La spiaggia ama il libro”

Conducono il talk show i giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi.

Gran finale nel giorno di Ferragosto per festeggiare la 30° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d’Italia.

Volti celebri e illustri chiuderanno l’edizione del 2022 accolti dal pubblico dei lettori e dei turisti che attenderanno l’arrivo delle barche storiche per lo “Sbarco degli Autori”.

Il tradizionale “Sbarco degli autori” è in programma alle ore 10.30: gli Autori approderanno sull’arenile di fronte al Grand Hotel di Cervia, presso lo stabilimento balneare Bleck 210, provenienti dal mare sulle antiche imbarcazioni da pesca cervesi.

Le sei imbarcazioni storiche cervesi sono la “Tre fratelli” di proprietà del Circolo Nautico di Cervia la “Caporale Leone” di proprietà di Modanesi Angelino, la “Mario Lanza” di proprietà della famiglia Puzzarini), la “Tre sorelle” di Maurizio Pavirani, la “Lancia Maria” del Circolo Pescatori a bordo dalla quale si esibiranno i canterini ‘Trapozal’ e “La Delfino” di Massimo Zoli

L’itinerario in mare e lo sbarco sono organizzati in collaborazione con il Circolo Nautico di Cervia, la Cooperativa Bagnini, Scuola Vela dei bambini, e la Capitaneria di Porto, in coordinamento con il Comune di Cervia e con le Forze dell’Ordine.

Gli autori prescelti dall’Associazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” per il “salotto letterario”, che si svolgerà sul palco allestito sull’arenile: Maria Pia Timo con “Piada e piadina. Guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchini di Romagna” – Ed. Polaris; Marino Bartoletti con “Il ritorno degli dei” – Ed. Gallucci; Enrico Franceschini con “Un’estate a Borgomarina” – Ed. Nero Rizzoli; Federica Cappelletti con “Per sempre noi due. Le nostre parole d’amore” – Ed. Rizzoli; Sergio Barducci con “Arrigo Sacchi. Oltre il sogno” – Ed. Minerva; Francesco Nero con “Django e gli altri. Molte storie, una vita” – Ed. Rai Libri; Mirko Casadei con “Il figlio del Re. Storia e storie di Raoul Casadei” – Bompiani; Gene Gnocchi con “Tennispedia. Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi” – Ed. Pendragon; Alessandro Alciato con “Forza Gentile. La mia vita, il mio calcio” Ed. Baldini&Castoldi; Stefano Tura con “Jack is Back – Ed. Piemme”; Carolina Raspanti con “Il viaggio di Dafne” – Ed. Coop Sanvitale; Alessandro Goldoni con “Isiraider. Il fruscio della salvezza.” – Ed. Egida Minerva; Vittorio Monti con “Un Panda estinto. Il mestiere dell’inviato speciale” – Ed. Giraldi Editore; Andrea ‘Pelo’ di Giorgio con “Eppure c’era. L’invisibile amico Rhino” – Ed. Il Ponte Vecchio infine Italo Cucci con “Campione d’Europa. Italia Bella” – NFC Edizioni.

Insieme con gli autori saranno presenti come ospiti d’onore Norberto Midani musicista e Presentatore del 1° Sbarco degli Autori 1993, Salvatore Giannella giornalista, Carolina Casadei manager organizzazione di ballo “l’Orchestra” e Cesare Brusi Presidente associazione culturale “Cervia La spiaggia ama il libro”.

Accoglieranno gli autori i musicisti della Roaring Emily Jazz Band.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Comune di Cervia, Camera di Commercio di Ravenna e Apt Servizi Emilia Romagna.