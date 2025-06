Un nuovo servizio di Trenitalia Tper per garantire ai viaggiatori informazioni tempestive e aggiornate sulla circolazione dei propri treni regionali: debutta il canale Telegram ‘Trenitalia Tper Informa’, pensato per avvisare in tempo reale gli iscritti di eventuali variazioni al servizio.

In particolare le informazioni riguarderanno sia gli eventi imprevisti sia le modifiche programmate.

A gestire il canale, spiegano da Trenitalia Tper, una squadra selezionata a stretto contatto con i colleghi che, all’interno della sala operativa di Trenitalia Tper, i occupano ogni giorno della programmazione, messa in servizio e monitoraggio di oltre 900 corse giornaliere, compresa la gestione di eventuali emergenze o anormalità.

“L’informazione puntuale e accessibile, anche dell”ultimo miglio, è un supporto fondamentale per gli utenti del trasporto pubblico – osserva in una nota l’assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Irene Priolo -: il nuovo canale Telegram di Trenitalia Tper rappresenta un passo avanti importante, perché consente alle persone di viaggiare in modo più consapevole e sereno, con aggiornamenti in tempo reale direttamente sul proprio smartphone.

Insieme a un’offerta sempre più ricca, capillare e sostenibile questo strumento rafforza la nostra strategia per una mobilità sempre più vicina ai bisogni di chi sceglie il treno ogni giorno, o anche solo per le vacanze.

“In quest’ottica – conclude Priolo – continueremo a sostenere il miglioramento dell’offerta e dei servizi perché crediamo in un sistema ferroviario regionale che sia sempre più all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori”.

