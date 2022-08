Sono ancora aperte le candidature per partecipare alla quinta edizione della scuola di teatro e cinema, Tam, guidata dall’attore Ivano Marescotti che prenderà il via a metà ottobre nella sede di Marina di Ravenna. Una edizione che parte sotto buoni auspici grazie al lavoro di formazione svolto in questi anni dagli allievi attori che ha portato loro risultati tangibili a vari livelli. Tra questi sono infatti già entrati nel ‘giro’ cinematografico televisivo e teatrale alcuni giovani, tra i quali la già nota cervese Emma Benini con al suo attivo ruoli in fiction Rai (l’ultima “Fiori sopra l’inferno” su Rai 1 in uscita a gennaio 2023 e una nuova serie che girerà in settembre con ruolo da protagonista) e, come attrice principale, il film “Le ragazze non piangono” del regista Andrea Zuliani che verrà presentato in anteprima al festival internazionale di Pechino.

E’ appena stato scritturato da una importante piattaforma un allievo ‘laureatosi’ con Marescotti nell’ultima edizione di Tam.

“Una edizione particolarmente fruttuosa – commenta Marescotti – sia per la motivazione che per il talento espresso dai giovani allievi. Tanto da farmi decidere di creare con loro un compagnia teatrale che sta già preparando uno spettacolo. Il mese prossimo il progetto verrà presentato ufficialmente alla stampa così come gli attori che ho scelto. Gradualmente Tam sta raggiungendo gli obiettivi che mi ero prefissato: formare attori professionisti e sto avendo soddisfazioni. Ma nella mia scuola di recitazione non c’è limite di età, l’esperienza di Tam è arricchente per chiunque, dai 15 anni in su, sia motivato a coltivare il teatro e la recitazione come esperienza culturale e di crescita creativa”.

C’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi alla quinta edizione di Tam. Gli interessati possono inviare una loro foto e un breve video di autopresentazione della durata massima di 2 su whatsapp al 334 1648929 o via mail a info@teatroaccademiamarescotti.com. Per informazioni 3423019159. Agli studenti la frequenza a Tam viene riconosciuta come credito scolastico.