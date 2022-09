Aprire il ponte, ristori alle realtà economiche danneggiate, finire i cantieri. Savarna, Convetello, Torri, Grattacoppa in marcia oggi per chiedere al Comune di Ravenna di completare al più presto il ponte di via Grattacoppa e sostenere tutte le persone che hanno subito contraccolpi economici dal lungo cantiere. Comunità dimenticate si sono sentiti i residenti delle frazioni coinvolte.