Da sabato 22 maggio il Safari Ravenna è pronto a ripartire in sicurezza, con tante novità e nuove nascite

Nonostante i ritardi per la riapertura e le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, il Safari Ravenna, in qualità di giardino zoologico, ritorna e lo fa con la sua mission volta alla tutela e alla conservazione della biodiversità, con lo scopo di proteggere e conservare la fauna selvatica e in particolare le specie a rischio estinzione. Il Parco riaprirà infatti le porte ai visitatori a partire da sabato 22 maggio con diverse novità e nuovi cuccioli come Dante, una piccola zebra chiamata così in onore delle celebrazioni legate ai settecento anni dalla morte del Sommo Poeta.