Giada, una ragazza della nostra provincia, era sofferente per la terapia a cui è tuttora sottoposta: i cicli chemioterapici le avevano fatto perdere i capelli che per lei erano un motivo di vanto e di bellezza. Non un semplice vezzo ma una vera e propria impronta identitaria personale.

Questa condizione l’aveva indotta ad uno stato di isolamento sociale durante la scorsa estate; a Giada era stata regalata una parrucca sintetica che durante la calura estiva la faceva estremamente soffrire per il caldo dato dalla natura sintetica dei capelli che, non solo non rispecchiavano le sue necessità, ma la facevano profondamente affliggere.

Non se la sentiva di andare al mare, uscire a passeggiare o, semplicemente godersi l’estate, così com’è giusto che sia alla sua età. I suoi amici che le sono sempre accanto l’hanno supportata standole vicino e questa vicinanza l’ha sicuramente aiutata nel suo impegnativo cammino verso la guarigione.

“Sono proprio i suoi amici più cari che ci hanno contattati non appena conosciuta la nostra organizzazione” fa sapere Realizza il tuo Sogno. “Giada aveva il sogno di ritornare ad avere una chioma di capelli che le consentisse di riprendere quella vita sociale che le compete.

Occorreva una parrucca costituita da capelli veri, della lunghezza desiderata e che potessero essere lavati e successivamente pettinati come da sua personalità.

E qui siamo entrati in gioco noi. Il nostro Staff si è messo alla ricerca di una parrucca che restituisse alla nostra Giada la sua dignità e il suo essere ragazzina insieme agli amici.

Non appena pubblicato il sogno da realizzare sul nostro sito, è scattata una gara di solidarietà: primi tra tutti il gruppo Bikers Fuorilegge di Ravenna con i quali abbiamo collaborato alla realizzazione del loro 7° run dei Fuorilegge, una giornata in amicizia che ha coinvolto diversi gruppi bikers della provincia ed oltre, per un giro in moto nella nostra Romagna ed un pranzo sociale nella loro sede, la Dalton’s house di via Faentina, i cui proventi ci sono stati interamente donati, ma la gara di solidarietà per ridare il sorriso a Giada ha visto tanti altri protagonisti che hanno donato privatamente per raggiungere la cifra necessaria all’acquisto della parrucca: Raffaella Catani; Elisa Ravelli; Luana Ravaioli; Elisa Ravaioli; Barbara Ravaioli; Stefano Tarantola e Michela Zoffoli, che ringraziamo di vero cuore”.

“Altre manifestazioni di solidarietà si sono palesate per la realizzazione di questo sogno: gli studenti e il corpo insegnanti della scuola che frequenta la nostra Giada avevano pensato anche alla donazione dei loro capelli. Un gesto di solidarietà e di amore nei confronti di Giada.

Ora Giada ha ritrovato il sorriso. Questo è per noi il regalo più bello e gratificante.

Come gratificante è il riscontro della solidarietà che si è mossa per Giada e che ci rende particolarmente felici. Essere parte di questa rete ci fa capire che il nostro piccolo lavoro può significare per alcuni un grande gesto e una imprescindibile voglia di rendersi utili agli altri.

Per questo ringraziamo pubblicamente il gruppo dei Bikers Fuorilegge dal cuore grande; i donatori e gli studenti insieme agli insegnanti della scuola di Giada”.