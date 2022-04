La UIL e la UILTEC di Ravenna esprimono pieno appoggio alla posizione espressa dal Sindaco Michele de Pascale sulla straordinaria opportunità che Ravenna ha di diventare il centro e il motore di una vera transizione ecologica che sia frutto di una pianificazione strategica per evitare un boomerang per la nostra economia e il benessere economico della nostra comunità.

La UIL fin da subito si è schierata a favore del progetto “Agnes” perché ritiene che la realizzazione del parco eolico e del fotovoltaico galleggiante possono rappresentare la svolta definitiva verso una transizione energetica dove le rinnovabili passano dalla carta a progetti effettivamente cantierabili.

Abbiamo sempre sostenuto anche l’utilità della realizzazione del sistema di captazione della CO2 proposto da ENI perché tutti sappiamo benissimo che la riduzione delle emissioni di CO2 nell’industria pesante non può avvenire da un giorno all’altro con un colpo di bacchetta magica.

D’altra parte è necessario incentivare ulteriormente l’estrazione del GAS ravennate e nazionale senza il quale non esiste transizione ecologica.

La UIL e la UILTEC riconfermano il pieno appoggio tutte le iniziative utili per accelerare lo sfruttamento dei giacimenti di gas già esistenti oltre al rilascio, anche in deroga alla normativa in vigore (PITESAI), di nuove concessioni per consentire una maggior disponibilità estrattiva e aumentare la quota di gas nazionale disponibile.

Per ultimo, la disponibilità ad ospitare al largo delle coste ravennati un rigassificatore galleggiante per cercare di contrastare la crisi energetica relativa all’approvvigionamento di gas dall’estero completa il quadro strategico di Ravenna Città dell’energia e dell’innovazione.

Le tensioni internazionali non consentono ulteriori ritardi, dobbiamo agire ora !!

Filippo Spada Carlo Sama

Segretario Generale UILTEC Segretario Generale UIL