La cooperativa Atlantide risponde all’emergenza alluvione con aiuti e supporto per lavoratrici e lavoratori che hanno subito danni e con un reale sostegno al territorio della Romagna, in cui opera da oltre 30 anni.

Le persone sono la principale risorsa di questa cooperativa, che conta oltre un centinaio di occupati, tra dipendenti e collaboratori. Per questo l’azienda si è attivata in modo tempestivo per portare prodotti di prima necessità, automezzi e aiuto fisico a quanti si trovano nelle zone più colpite. A questo si aggiunge la misura importante di potersi occupare di sé e delle proprie famiglie rimanendo operativi anche per l’azienda, senza utilizzare ferie e permessi.

“Il momento è critico per tante persone di Atlantide, la nostra vera forza, ma non ci perdiamo d’animo, certi che ripartiremo con tutto. Con le nostre vite in primis, perché il benessere di ognuno di noi è la cosa più importante, e poi con il nostro lavoro. Le persone di Atlantide devono sapere che, se stanno lavorando in garage o in casa propria, stanno lavorando per Atlantide.” Dichiara Massimo Gottifredi, Presidente di Atlantide “Oltre a quanto già subito, devono sentire sollievo e sostegno da parte della cooperativa, che mai come in questo momento si mostra tale, forte del valore mutualistico che la contraddistingue. Desideriamo contribuire anche alla ripartenza del nostro territorio, che amiamo e cerchiamo di far scoprire nei nostri parchi e musei, un territorio che comunichiamo ogni giorno in modo appassionato per sensibilizzare tutti a conoscerlo e rispettarlo.”.

Atlantide è una cooperativa con sede a Cervia, in provincia di Ravenna, che opera sul territorio occupandosi di servizi nei settori dell’ambiente, della cultura e del turismo: da campagne di sensibilizzazione, progetti di valorizzazione territoriale e didattica sui temi della sostenibilità alla gestione di oltre venti parchi tematici e musei, il circuito AmaParco, nelle quattro province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Le zone colpite dall’alluvione sono proprio quelle in cui lavora l’azienda, nelle quali accompagna turisti e visitatori con escursioni e visite guidate, bacino da cui attinge anche la sua forza lavoro favorendo l’occupazione e lo sviluppo del territorio. Anche per questo la cooperativa cervese sceglie di supportare la sua Romagna con una donazione, restituendo qualcosa ad un territorio che le ha dato tanto e con la volontà di contribuire alla sua rinascita.

“In questi giorni ci stanno scrivendo in tantissimi, amici, cooperative, aziende da tutta Italia, per chiederci come stiamo e se possono esserci in qualche modo d’aiuto. Grazie a tutti, la solidarietà è la bellezza di questo momento.” Aggiunge Gottifredi