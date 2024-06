Da oggi sanzioni a chi transita col rosso al semaforo sulla Pilastrino di Bagnara di Romagna

È entrato in funzione il nuovo dispositivo di controllo delle infrazioni semaforiche a Bagnara di Romagna, all’intersezione tra via Pilastrino, ovvero la Provinciale 22, e via Mascagni.

Il dispositivo rileverà i passaggi con il rosso dei veicoli che circolano su via Pilastrino in entrambe le direzioni di marcia. In caso di infrazioni, a partire dal 5 giugno quindi saranno elevate sanzioni.

L’installazione è stata voluta per porre in sicurezza l’incrocio, vista l’esigenza di rendere più agevole e sicura l’immissione sulla via Pilastrino dei veicoli provenienti da via Mascagni e considerata la vicinanza di un attraversamento pedonale, con l’obiettivo di tutelare gli utenti deboli della strada.