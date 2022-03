Per lavori alla rotatoria tra via San Silvestro, Piero della Francesca e via Masaccio, da oggi, lunedì 21 a mercoledì 23 marzo, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Le zone di intervento, che verrà eseguito dalla Perini Costruzioni per conto dell’Unione della Romagna Faentina, saranno il tratto di strada che corrispondono all’immissione e all’uscita dalla rotatoria su via San Silvestro e l’uscita su via Piero della Francesca.

Nei giorni indicati, sarà garantito il transito in uscita e in entrata su via Piero della Francesca; inoltre sarà possibile entrare nella rotatoria provenendo da via San Silvestro, lato autostrada, ma sarà interdetta l’uscita dalla rotatoria su via San Silvestro direzione autostrada. I mezzi provenienti da via Piero della Francesca e diretti verso l’autostrada non potranno percorrere la rotatoria e poi imboccare via San Silvestro verso l’A14 ma dovranno percorrere via San Silvestro fino alla rotatoria del Niballo, quella ai piedi del cavalcavia ferroviario, e poi svoltare a sinistra, in via Granarolo, per poi dirigersi verso il casello autostradale.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate mediante segnaletica temporanea di cantiere.