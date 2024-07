Faenza si prepara ad accogliere la seconda edizione del NOAM Faenza Film Festival, il primo festival cinematografico della città che vedrà la sua seconda edizione in autunno, dal 23 al 27 ottobre 2024. Partendo da una selezione di opere provenienti dai principali festival indipendenti nordamericani, l’obiettivo anche quest’anno sarà portare nella città romagnola grandi film, ospiti, scoprire nuovi talenti e, soprattutto, offrire uno spettacolo nuovo e innovativo per il territorio. In attesa degli eventi che anticiperanno il Festival, cominciamo a svelare i primi annunci. Nella serata di domenica 7 luglio presso l’Arena Borghesi di Faenza, il direttore artistico Andrea Valmori, prima della proiezione di Y tu mamá también di Alfonso Cuarón, ha annunciato l’ospite internazionale della seconda edizione del Festival: il regista e sceneggiatore americano Tim Sutton. In occasione della sua presenza, il Festival proporrà una retrospettiva con i suoi film più importanti, fra cui Pavilion (2012), Dark Night (2016), Funny Face (2020) e Taurus (2022). Inoltre, il regista sarà protagonista di una Masterclass, che si svolgerà domenica 27 ottobre presso il Cinema Sarti prima di ricevere il Premio alla Carriera. Durante la Masterclass Tim Sutton avrà l’opportunità di parlare in anteprima del suo nuovo film Floodplain, di cui per il momento è stato svelato il cast, che comprende Katherina Waterson (Animali Fantastici), Ben Foster (Quel treno per Yuma), Maria Bakalova (Borat 2) e Mason Gooding (Scream VI). Il prossimo appuntamento va quindi a mercoledì 25 settembre al Cinema Sarti per la presentazione del programma a cui seguirà, grazie al contributo del Comune di Faenza, la proiezione di un film in anteprima nazionale ad ingresso gratuito.

Tim Sutton vive a Brooklyn, dove lavora come regista e docente. Ha dato avvio al ciclo di laboratori di educazione audiovisiva Video Kid Brooklyn con il sostegno della New York City Youth. In passato ha lavorato come film art director per l’agenzia fotografica Getty Images. Con Pavilion (2012), sviluppato presso il Narrative Lab dell’Independent Filmmaker Project e la Emerging Vision Conference della Film Society del Lincoln Center, ha esordito alla regia senza più fermarsi. In seguito, ha infatti diretto ben sei lungometraggi presentati in concorso nei più importanti festival nordamericani ed europei ricevendo numerosi riconoscimenti: Memphis (2013), Dark Night (2016), Donnybrook (2018), Funny Face (2020), The Last Son (2021) e Taurus (2022).

NOAM Faenza Film Festival è un evento dell’associazione FILMEETING APS. L’evento è organizzato grazie al patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza, a cui si aggiunge la collaborazione con il gruppo Cinemaincentro, la sala del circuito ACEC Cinema Europa e il Cineclub Il Raggio Verde (Arena Borghesi). All’evento contribuiscono CNA Cinema e Audiovisivo Ravenna e tante realtà del territorio faentino e forlivese.