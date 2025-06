Anche per l’estate 2025 a Ravenna è in programma un ricco calendario di eventi serali: dalle visite guidate di Mosaico di Notte agli appuntamenti musicali di Ravenna Bella di Sera, sono tante le iniziative pensate per cittadini e turisti. Il cartellone è promosso dall’assessorato al Turismo in collaborazione con le realtà locali.

“Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera – dichiara l’assessore al Turismo e alle Politiche Culturali Fabio Sbaraglia – rappresentano due tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ravennate. Sono occasioni preziose per riscoprire la città con occhi nuovi, immersi in una luce diversa, tra arte, storia e musica. Il programma di Mosaico di Notte offre itinerari esclusivi e aperture straordinarie che mettono in risalto l’immenso patrimonio artistico e culturale di Ravenna. Allo stesso tempo, nei mesi di luglio e agosto, il cartellone di Ravenna Bella di Sera arricchisce le serate cittadine con eventi che spaziano dalla musica alla poesia. Due proposte pensate per coinvolgere sia i cittadini che i visitatori, capaci di unire emozione, scoperta e meraviglia in un’unica esperienza”.

Un’estate all’insegna dell’arte e della bellezza con i percorsi di Mosaico di Notte, l’iniziativa culturale che, dall’1 luglio al 5 settembre, offrirà aperture serali straordinarie e itinerari guidati nei siti più affascinanti della città: dai monumenti Unesco ai musei cittadini fino a luoghi simbolo del patrimonio culturale ravennate. Un invito a riscoprire, nelle ore più suggestive della giornata, autentici capolavori come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Museo Nazionale, la Domus dei Tappeti di Pietra, i Musei Byron e del Risorgimento, il Mar Museo d’Arte della città di Ravenna e la Biblioteca Classense e Mausoleo di Teodorico.

L’iniziativa prevede, oltre ai percorsi di visite guidate serali, l’apertura straordinaria dei monumenti (con regolare biglietto d’ingresso).

Il martedì sera (1,15 luglio, 5 e 19 agosto) e domenica 20 luglio, sarà aperta la Basilica di Sant’Apollinare in Classe dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23).

Il mercoledì saranno aperti il Battistero degli Ariani dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.15) e i Musei Byron e del Risorgimento fino alle 22.

Il venerdì sera sarà aperto al pubblico il Museo Nazionale (l’11 e il 25 luglio, l’8 e il 22 agosto e il 5 settembre) fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle ore 23). L’11 e il 25 luglio e l’8 e il 22 agosto inoltre, sono in programma i Concerti in forma di dialogo – Notti trasfigurate e per l’occasione alle 20.45 sarà possibile partecipare a una visita guidata a cura dello staff del Museo Nazionale e a seguire assistere al concerto a cura dell’associazione Angelo Mariani.

Sempre di venerdì (l’11 e il 25 luglio, l’8 e il 22 agosto e il 5 settembre) saranno aperte, dalle 21 alle 23, la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia. Nelle stesse giornate, alle 21.30, all’interno della Basilica di San Vitale, sarà in programma la rassegna musicale Mosaici di note… di notte, a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

Per quanto riguarda le visite guidate, il martedì sera (1 e 15 luglio, 5 e 19 agosto) dalle 20.30 alle 22, sarà possibile visitare la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, a cura dei servizi educativi Musei nazionali di Ravenna.

Per tutto il periodo della rassegna, il mercoledì sera sono in programma due percorsi di visita guidata, in italiano ed in inglese, al Battistero degli Ariani (a partire dalle 19) e ai Musei Byron e del Risorgimento dalle 19.45, qui sarà inoltre possibile prenotare un aperitivo al bar L’Incontro (non compreso nel biglietto d’ingresso) e per i possessori del biglietto d’ingresso è previsto uno sconto del 10% per la cena alla Tavenna Byron.

Anche per il venerdì sera sono in programma due percorsi di visita guidata, a settimane alterne, con due finali diversi. Il primo itinerario (11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto) prevede le visite alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, in italiano ed in inglese e la conclusione al Museo Nazionale di Ravenna (solo in italiano). Il secondo itinerario invece (4 e 18 luglio, 1, 15 e 29 agosto), avrà come conclusione la visita alla Domus dei Tappeti di Pietra (aperta esclusivamente per i gruppi prenotati, solo in italiano).

Confermata anche quest’anno la visita guidata il venerdì sera dalle 20.15, solo nel mese di luglio, alla Biblioteca Classense, che comprende anche la visita all’Aula Magna recentemente riaperta al pubblico.

E, sempre di venerdì, dal 4 luglio al 29 agosto, la visita guidata alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei del Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna, dalle 18 alle 20.30, con aperitivo finale offerto dal MAR Art caffè garden bistrot.

Infine dal 27 al 31 agosto sarà in programma la Settimana di Teodorico con diversi appuntamenti che sono ancora in corso di definizione.

Gli ingressi ai monumenti prevedono un regolare biglietto d’ingresso e per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it.

Mosaico di Notte è realizzato dal servizio Turismo del Comune di Ravenna, finanziato nell’ambito del Progetto per siti Unesco Ravenna città del Mosaico del ministero del Turismo, con la collaborazione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, del Mic – ministero della Cultura – Musei nazionali di Ravenna, della Fondazione RavennAntica, dell’Istituzione Biblioteca Classense, dell’Istituzione MAR Museo d’Arte della città di Ravenna e dei Musei Byron e del Risorgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Dal 10 luglio al 15 agosto torna Ravenna Bella di Sera, che animerà le serate estive con spettacoli e musica dal vivo (inizio spettacoli alle 21.15, l’ingresso è libero e senza prenotazione). Anche quest’anno saranno due i luoghi interessati, tra i più suggestivi della città: piazza San Francesco e i vicini Chiostri Francescani.

In piazza San Francesco il primo appuntamento si terrà il 10 luglio, il Festival La Milanesiana ospiterà Ermal Meta e Alessandro Gnocchi, per un incontro speciale di dialogo e letture tratte dal libro Le camelie invernali. A seguire, la serata continuerà con un concerto di Mirco Mariani e gli Extraliscio, accompagnati da Mirko Casadei e dalle Mondine di Novi, per un’esplosione di suoni tra tradizione e sperimentazione.

Il 13 luglio, l’associazione Accademia del melo silvestre aps presenterà lo spettacolo Sous le ciel de Paris. La vita e il canto di Edith Piaf, un omaggio intenso e appassionato alla celebre cantante francese.

Il 14 luglio sarà protagonista la Banda giovanile rappresentativa dell’Anbima, in un concerto curato dall’associazione La Corelli Società Cooperativa, che darà spazio al talento delle nuove generazioni.

Il 16 luglio, all’interno della rassegna Le Stelle di Galla Placidia, andrà in scena A tutto swing, con l’esibizione della 3Monti Band, in un’atmosfera frizzante e retrò. La serata è a cura di Ensemble Mariani.

Il 17 luglio, l’associazione La Corelli società cooperativa va proporrà un’esperienza cinematografica dal sapore vintage: verranno proiettati due film muti in bianco e nero, Sherlock Junior e One Week, accompagnati da una colonna sonora eseguita dal vivo.

Il 18 luglio, ancora per Le Stelle di Galla Placidia, sarà la volta dello spettacolo musicale Se io fossi Gaber, con il duo Bandoli – Tarroni. Sul palco: Serena Bandoli (voce), Fabrizio Tarroni (chitarra) e Silvia Rossetti (regia e drammaturgia). La serata si aprirà alle ore 20.45 con l’esibizione del Coro Ruben della scuola di musica Rossini di Cervia. A cura di Ensemble Mariani.

Il 23 luglio, si celebrerà il Stasera che serata! Concerto per Sant’Apollinare con la banda cittadina musicale di Ravenna, diretta dal Maestro Mauro Vergimigli.

Il 25 luglio andrà in scena lo spettacolo Venti, Trenta, Quaranta… Quando la Radio Canta, una passeggiata teatral-canora nell’epoca d’oro della radio italiana. In scena: Eleonora Mazzotti e Mirco Rocchi (voci), Luca Bonucci (pianoforte), con testo di Mirco Rocchi e regia di Stefania Stefanin. Evento a cura di Ensemble Mariani.

Il 26 luglio sarà dedicato all’opera con un grande galà lirico, curato dall’associazione Accademia del Melo Silvestre aps.

Il 30 luglio, nell’ambito della rassegna Le stelle di Galla Placidia, sarà presentato lo spettacolo Voyage à Paris, un raffinato omaggio a Francis Poulenc, Jean Cocteau ed Edith Piaf, con il quartetto Stendhal. A cura di Ensemble Mariani.

L’1 agosto, Silvia De Santis (voce) e Fabio Biffi (pianoforte) si esibiranno nello spettacolo In Bianco e Nero, mentre alle 20.45 si aprirà la serata con l’esibizione degli allievi delle scuole di musica in un trio di voce, violoncello e tastiera. Anche questa serata è parte della rassegna Le stelle di Galla Placidia, a cura di Ensemble Mariani.

Il 6 agosto, David Riondino, affiancato da Andrea Candeli (chitarra) e Stefano Maffizzoni (flauto), porterà sul palco Storie di Dame e Cavalieri, un viaggio poetico e musicale. Evento a cura di Ensemble Mariani.

L’8 agosto, la musica di Fabrizio De André rivivrà grazie al concerto Bandeandré, un sentito omaggio organizzato da Ensemble Mariani.

Il 9 agosto, l’associazione Accademia del melo silvestre aps presenterà Il vento della Pampa: Libertango, una serata di musica teatro e danza.

Il 13 agosto, Valentina Cortesi sarà la protagonista di To Be Choir, un evento corale inserito nella rassegna Le Stelle di Galla Placidia, che si aprirà alle 20.45 con l’esibizione degli allievi delle scuole di musica.

Infine, il 15 agosto, il Galà lirico Future Stelle darà voce ai giovani talenti della Juilliard School e della Manhattan School of Music. La serata si aprirà alle 20.45 con una performance pianistica degli allievi delle scuole di musica.

Nel programma di Ravenna Bella di Sera anche l’atteso appuntamento con i Concerti nel chiostro, nella suggestiva cornice degli antichi chiostri francescani, in via Dante Alighieri 4. La rassegna, organizzata dall’Ensemble Mariani, propone quattro serate all’insegna della grande musica, tra repertori classici, danze storiche e omaggi all’opera. Tutti gli eventi iniziano alle 20.45 ad eccezione del concerto del 21 luglio, che avrà inizio alle 21.15.

Lunedì 21 luglio (inizio 21.15), Danze spagnole dal ‘600 al ‘900, con l’Ensemble Duomo, un viaggio musicale tra i ritmi e i colori della Spagna, con musiche di Boccherini, De Falla,Granados.

Lunedì 28 luglio (inizio 20.45) esibizione del gruppo The Frames della scuola di musica Malerbi di Lugo. A seguire Salotto a quattro mani, il duo pianistico Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio interpreta pagine celebri di Rossini, Schoenberg, Brahms.

Giovedì 31 luglio (inizio 20.45) Francesco Scaglioni alla chitarra (conservatorio statale Verdi di Ravenna). A seguire Metamorphosis, il Milano Saxophone Quartet propone un’esperienza sonora coinvolgente, all’insegna della trasformazione musicale e stilistica.

Martedì 5 agosto (inizio 20.45), Nicola Argelli al pianoforte (conservatorio statale Verdi di Ravenna). A seguire Il Fascino dell’Opera e dell’Operetta, il duo pianistico Elvira Foti e Roberto Metro accompagna il pubblico in un percorso brillante tra arie e ouverture di Rossini, Verdi, Lehar, Offenbach.

La rassegna Ravenna Bella di Sera è promossa del servizio Turismo grazie al sostegno della Regione Emilia – Romagna e la collaborazione di Spasso in Ravenna.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it e su www.visitravenna.it