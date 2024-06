Dai percorsi di Mosaico di Notte, con visite guidate nelle ore serali ai monumenti della città, alle numerose iniziative di Ravenna Bella di Sera, anche per l’estate 2024 sono tante e variegate le proposte serali a Ravenna, promosse dall’assessorato al Turismo in collaborazione con molteplici realtà locali.

“Anche quest’anno – afferma l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – il centro storico della nostra città sarà animato da momenti musicali e culturali in due cornici uniche come piazza San Francesco e gli Antichi Chiostri Francescani. Inoltre con Mosaico di notte ci sarà l’opportunità di accedere ai monumenti, con visite guidate, nella suggestiva atmosfera della sera. Il tutto è stato reso possibile dal lavoro di grande collaborazione dei partner istituzionali, che ringrazio personalmente, i quali continuano a dare questa straordinaria possibilità a cittadini e turisti”.

Già dallo scorso fine settimana sono iniziati gli appuntamenti legati al progetto “Sicurezza integrata del percorso pedonale sopra le mura ovest della città per l’accessibilità turistica al centro storico”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con tre momenti di animazione in piazzetta Gandhi e nelle aree pedonali limitrofe. Dopo la serata del 21 giugno che ha visto in scena il rapper svizzero Mattak, il prossimo appuntamento sarà il 28 giugno con il contest musicale, ad iscrizione gratuita, in cui rapper porteranno i propri brani, inediti e non, per sfidarsi a colpi di rime, davanti ad una giuria composta da giornalisti e producer del settore rap e urban. Dj set a cura di Tony Lattuga. Venerdì 5 luglio sarà invece protagonista la travolgente musica della Tiger Dixie Band che, partendo dall’area limitrofa a Porta Adriana proseguirà verso via Cavour, con l’energia festosa del jazz e la grazia del sound di New Orleans.

Per quanto riguarda le visite guidate, torna anche quest’estate la rassegna Mosaico di Notte, in italiano e in inglese, promossa dal Comune di Ravenna, realizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, MiC – ministero della Cultura – musei nazionali di Ravenna, la Fondazione RavennAntica, l’Istituzione Biblioteca Classense e l’Istituzione MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, nell’ambito del progetto del ministero del Turismo per la valorizzazione di Ravenna Città del Mosaico. Mosaico di Notte, che viene proposto da oltre vent’anni, si terrà dal 28 giugno al 6 settembre con un calendario estremamente variegato.

Il martedì sera (2 e 16 luglio, 6 e 20 agosto) appuntamento con la visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. La Basilica sarà inoltre aperta al pubblico dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso alle 23).

L’itinerario del mercoledì (dal 3 luglio al 28 agosto), prevede invece la visita al Battistero Neoniano, al Battistero degli Ariani e alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Il Battistero degli Ariani sarà aperto al pubblico dalle 19.45 alle 23.15 (ultimo ingresso alle 23.15).

Il venerdì sera sono in programma due percorsi di visita guidata, a settimane alterne, con due finali diversi. Il primo itinerario (28 giugno, 12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto e il 6 settembre) prevede le visite alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e la conclusione al Museo Nazionale di Ravenna, mentre il secondo (5 e 19 luglio, 2, 16 e 30 agosto), avrà come conclusione la visita alla Domus dei Tappeti di Pietra. Dalle 21.30 all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale Mosaici di note… di notte a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna. Il Museo Nazionale sarà aperto al pubblico della 19.30 alle 23 (ultimo ingresso alle 23.), biglietteria anche online su www.inforavennantica.it.

La Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia sono aperti normalmente al pubblico dalle 22 alle ore 22.45 del venerdì sera con il normale biglietto cumulativo.

Confermata anche quest’anno la visita guidata, sempre il venerdì sera, solo nel mese di luglio, alla Biblioteca Classense, mentre si aggiunge dal 28 giugno al 6 settembre, tutti i venerdì sera la visita alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, con aperitivo finale offerto dalla caffetteria del museo. Infine, dal 28 al 31 agosto, è in programma la Settimana di Teodorico con diversi appuntamenti, in corso di definizione, al Palazzo di Teodorico, Mausoleo di Teodorico e Battistero degli Ariani.

Per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it.

Dal 12 luglio al 9 agosto torna Ravenna Bella di Sera, la rassegna promossa dal servizio Turismo grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna che animerà le serate estive, con inizio spettacoli alle 21.15. Anche quest’anno saranno due i luoghi interessati, tra i più suggestivi della città: piazza San Francesco e i vicini Chiostri Francescani.

L’anteprima si terrà l’8 luglio agli Antichi Chiostri Francescani con “La Follia del Prete rosso”, nell’ambito della rassegna Le stelle di Galla Placidia. Il 12 luglio, in piazza San Francesco è in programma Danza sotto le stelle.

Il 15 luglio Arrigo Sacchi presenterà il suo libro “Il realista visionario”, nella cornice di piazza San Francesco, mentre il 16 l’associazione Corelli propone in piazza San Francesco un concerto per orchestra d’archi silent e tromba soliste dal titolo Silent Experiece.

Per le Stelle di Galla Placidia il 17 luglio, in piazza San Francesco, si esibiranno i Morrigan’s Wake con melodie celtiche, mentre il 18 agli Antichi Chiostri Francescani il Trio Albatros propone Medaglie Antiche.

ll 19 luglio in piazza San Francesco un Omaggio a Puccini, il 20 agli Antichi Chiostri Francescani il Trio Opera Viwa propone Dal classico al jazz.

Il 22 luglio è in programma in piazza San Francesco Divertissement con l’Ensemble di fiati del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi, a cura degli Amici della Capit.

Il 23 luglio, in occasione del Santo Patrono, si terrà il Concerto della Banda cittadina, dal titolo Not(t)e di Sant’Apollinare, in piazza San Francesco.

Il 24 luglio prosegue la rassegna Le Stelle di Galla Placidia con Armonie Cinematografiche: Note italiane, in piazza San Francesco.

Il 25 luglio l’Accademia del Melo Silvestre Aps propone in piazza San Francesco “Suoni e parole: un simposio informale sotto la luna” con l’esibizione del baritono Raffaello Bellavista e la voce recitante di Gianni Parimiani.

Sempre per la rassegna “Le Stelle di Galla Placidia” il 26 luglio in piazza San Francesco ci sarà il Roberta Montanari Quartet, il 29 luglio agli Antichi Chiostri Francescani Chopine, la stanza Accanto, il 31 luglio in piazza San Francesco Gaber e Iannacci, i due Corsari.

L’1 agosto gli Amici della Capit propongono in piazza San Francesco Qui dove il mare luccica. Lucio Dalla tra musica e parole, con narrazione di Alessandro Braga e la partecipazione dell’Ensemble 4 marzo 43. Il 2 agosto in piazza San Francesco è in programma per la rassegna Le Stelle di Galla Placidia, “Arie d’Unione Ravenna incontra Chichester”.

Il 3 agosto l’Accademia del Melo Silvestre propone, in piazza San Francesco, “Suoni e Parole: un simposio informale sotto alla luna” con l’esibizione di Andrea Mingardi e la Rossoblues Brother Band. Il 6 agosto in piazza San Francesco si esibirà la Bandeandrè, con un omaggio per i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio, concerto a cura di Pasticceria Palumbo.

Ravenna Bella di Sera si conclude con due concerti, in piazza San Francesco, nell’ambito della rassegna Le Stelle di Galla Placidia, il 7 agosto con “Revival, racconti e musica dai mitici anni 70’ e 80’” con la partecipazione dell’attore comico Vito e il 9 agosto con “Voci dall’Oltre Oceano”.