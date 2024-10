Natura Nuova parteciperà a due importanti appuntamenti del settore alimentare in programma nel mese di ottobre: Spazio Nutrizione, che si terrà a Milano l’11 e il 12, e SIAL, a Parigi dal 19 al 23. Questi eventi rappresentano un’occasione importante per presentare alcune novità di prodotto a marchio Frullà e Frullà BabyFruit – realizzate con il 100% di polpa di frutta senza zuccheri aggiunti, per una nutrizione sana e naturale – a una platea qualificata di professionisti.

Spazio Nutrizione (15esima edizione) è la più importante conferenza italiana dedicata alla nutrizione e alla nutraceutica umana, alla quale partecipano biologi, dietisti ed esperti del settore.

SIAL, che quest’anno festeggia 60 anni, è il salone internazionale biennale per il food e l’innovazione alimentare. Sono attesi importatori, distributori e buyer provenienti da 200 Paesi (nel 2022 sono stati ben 265mila gli operatori presenti). A Parigi, in particolare, debutteranno due nuovi prodotti Frullà BabyFruit&Vegetables a base di frutta e verdura, pensati per i più piccoli.