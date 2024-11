Da lunedì 4 novembre alcune corse del trasporto pubblico locale subiranno modifiche di orario o percorso. Si tratta di aggiustamenti decisi sul tavolo di confronto permanente attivato da AMR (Agenzia Mobilità Romagnola) e Start Romagna che ha il compito di monitorare situazioni di potenziale criticità al fine di individuare soluzioni.

In particolare, nel bacino di Ravenna, per regolarizzare l’arrivo all’Istituto Persolino, da lunedì quattro corse scolastiche della linea 183 verranno anticipate di 5 o 10 minuti, a seconda dei casi, per evitare la chiusura del passaggio a livello di Bagnacavallo e di ridurre il ritardo legato al traffico in entrata a Faenza. I nuovi orari sono disponibili sul sito web di Start Romagna

Verranno anticipate anche le relative coincidenze con la linea 187: la corsa delle 6:25 da Sant’Alberto e quella delle 6:35 da Alfonsine partiranno con 10 minuti d’anticipo.