Dal 9 al 20 marzo 2020 in Via Pana (traversa della Strada Provinciale Pana che conduce ai civici dal 26 al 112) nella fascia oraria 07:00 – 18:00, sarà modificata la viabilità per consentire un intervento di manutenzione straordinaria del tappeto stradale.

In particolare il tratto oggetto di intervento sarà dallo svincolo con la Strada Provinciale al primo parcheggio a sinistra. Per il restante tratto è in corso la progettazione esecutiva.

Al fine di garantire il transito dei mezzi diretti alle attività presenti sulla strada in oggetto sarà sempre garantito il transito a senso unico alternato

Dal 9 al 17 marzo 2020 via Carbonara sarà chiusa al transito dalle ore 7.00 alle 18.00 per lavori di manutenzione straordinaria del tappeto stradale.

In particolare sarà chiuso, per tutta la durata dei lavori, il tratto da Via Gesuita alla SS9 via Emilia.

Il tratto dal confine con il comune di Forlì alla via Gesuita sarà invece chiuso al traffico solo per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori