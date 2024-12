A partire da lunedì 9 sono previsti lavori di riasfaltatura di via Romea Nord nel tratto tra il canile comunale e via Bacci (tratto fronte Hera), che comporteranno chiusure e deviazioni.

Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà infatti disposta una deviazione temporanea dei mezzi provenienti dal centro città verso nord, dalla rotonda dei Camionisti su via Luciano Lama, via Ricasoli, via Monti, via Bacci.

Il transito in direzione sud, verso la città, invece sarà sempre consentito.

Per permettere la riasfaltatura di fronte agli svincoli di accesso e uscita da Hera, sarà realizzato in prossimità degli stessi un accesso temporaneo verso il parcheggio pubblico/dipendenti.

I lavori termineranno venerdì 20 dicembre salvo imprevisti e/o maltempo.