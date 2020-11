Da lunedì il Museo Carlo Zauli inizia una nuova serie di appuntamenti in streaming

Da lunedì il Museo Carlo Zauli inizierà una serie di attività in streaming. Dirette, filmati e tanti altre attività in videoconferenza per rendere vivo e visitabile il museo anche durante questo nuovo periodo di chiusura. L’ultimo decreto del governo, che impone chiusure ai grandi e piccoli musei, ha quindi nuovamente stravolto il calendario di appuntamenti organizzati all’interno degli enti culturali. Sarà un bilancio difficile quello di fine anno, soprattutto per i piccoli musei, privati e pubblici, che, al pari delle aziende, dovranno fare i conti con la diminuzione delle entrate e delle sponsorizzazioni