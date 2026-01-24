Un sito ben fatto, una scheda Google aggiornata e un booking engine efficace, sono strumenti fondamentali per essere scelti.
Confartigianato Imprese Ravenna ha organizzato un incontro rivolto alle strutture di ricettività turistica, per scoprire come ottimizzare la propria presenza online e migliorare l’esperienza del cliente, dal primo clic fino all’arrivo in struttura.
DA GOOGLE AL CHECK-IN. FARSI TROVARE… E PRENOTARE
L’incontro è in programma LUNEDÌ 26 GENNAIO ALLE ORE 18 presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer 8 a Ravenna.
Relatore sarà Nicola Mandich, di Excogita Srl
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati.
Per motivi organizzativi è solo richiesto di comunicare in anticipo la propria partecipazione, telefonando allo 0544.516137 o inviando una e-mail a: info@confartigianato.ra.it
L’iniziativa è realizzata anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna.