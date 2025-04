Si ricorda che da giovedì 10 aprile, i varchi elettronici che monitorano l’accesso alle ZTL diventeranno pienamente operativi.

Quattro le intersezioni nelle quali le apparecchiature elettroniche controllano in automatico l’accesso alle Zone a Traffico Limitato: via XX Settembre (incrocio via Naviglio) attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 18; via Santa Maria dell’Angelo (incrocio via Cavour) attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 18; corso Saffi (incrocio via Manfredi) attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana (incluse le festività) e via Pascoli (incrocio via Fiera), attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 (la domenica e i giorni festivi questo varco non è attivo).

L’ingresso nelle ZTL con autoveicoli privi di un abbonamento “Residenti”, di un permesso ZTL oppure non inclusi nella “lista bianca”, comporterà l’applicazione di sanzioni regolate dal codice della strada.

Biciclette, monopattini, ciclomotori e motocicli possono accedere liberamente alle ZTL senza alcun permesso. I mezzi a motore targati, invece, non possono accedere alle Aree Pedonali, eccetto quelli di residenti. Su questo tema è stata creata una FAQ (domande più frequenti) nel sito del Comune di Faenza: informazioni in calce.

Da segnalare, inoltre, che in via XX Settembre (nel tratto tra via Naviglio e corso Garibaldi), via Severoli e Nazario Sauro la sosta è riservata solo ai possessori di abbonamento ‘Residenti’. Per tutti gli altri mezzi vale il divieto di sosta 0-24.

Informazioni più dettagliate e per consultare il disciplinare aggiornato al sito del Comune di Faenza alla pagina https://www.comune.faenza.ra.it/informazioni/muoversi-in-centro-storico oppure contattatando MOVS (faenza@movs.it; +390546046149).