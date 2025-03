Riprendono le iniziative per la valorizzazione dell’antico canale Naviglio Zanelli.

Domenica 6 aprile 2025 si svolgerà una giornata di turismo “a due ruote” organizzata dal CEAS della Romagna Faentina per far conoscere il percorso ciclabile che corre lungo il tratto del Canale Naviglio tra Faenza e Bagnacavallo.

La ciclo-escursione verrà effettuata lungo un percorso di circa 25 km (andata), pianeggiante, su pista ciclabile (stradelli asfaltati che fiancheggiano il canale).

Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 a Faenza, nel parcheggio di Via San Giuliano (ingresso sud del Parco del Tondo). I partecipanti dovranno presentarsi con la propria bicicletta.

Il gruppo di partecipanti verrà accompagnato da una guida ciclo-turistica e durante il percorso alcuni esperti illustreranno i punti di interesse storico-culturali e paesaggistici, in particolare: il Parco della Rocca (Parco del Tondo) a Faenza; il Museo diffuso e la Via dei Carradori a Granarolo Faentino; il Parco di “Ca’ Muratina” (Villa dal Pane) a Granarolo Faentino. La conclusione della biciclettata è prevista per le 13:00 circa, con tappa finale presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Qui i partecipanti avranno la possibilità di pranzare al sacco oppure – previa prenotazione al momento dell’iscrizione – presso l’adiacente Locanda dell’Allegra Mutanda (menu a 15 euro: primo, secondo, dolce, bevande; gratuito per i bambini).

Il rientro sarà libero, in autonomia. Chi non ha fretta, nel pomeriggio potrà inoltre visitare le esposizioni dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri e partecipare ai giochi all’aperto organizzati dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita, ma a numero chiuso. Si consiglia di prenotare con anticipo tramite una delle seguenti modalità: mail a info@ceasromagnafaentina.it; messaggio SMS o WhatsApp al numero 329 2107564; compilazione modulo online pubblicato sul sito del CEAS (https://www.ceasromagnafaentina.it/notizie).

Per la prenotazione è necessario comunicare i seguenti dati: nome, cognome, età, numero di telefono e/o indirizzo mail.