Con l’approssimarsi dell’apertura del bando per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/2025, si comunica che le stesse saranno aperte alle famiglie domani, mercoledì 13 dicembre, giovedì 14 e venerdì 15, dalle 17 alle 19 per consentire brevi visite di orientamento e conoscenza ai genitori interessati.