Da quasi un quarto di secolo, è una delle iniziative più importanti della stagione agonistica del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia.
Giunge infatti alla sua edizione numero 23 il Meeting Giovanile dedicato agli Optimist, che va in scena fra domani, giovedì 11, e sabato 13 settembre. Atteso un centinaio di giovanissimi atleti (nati negli anni 2014, 2015 e 2016) che si sfideranno sul mare di Cervia.
Al termine delle giornate di gara, nel pomeriggio di sabato 13, il giardino del Circolo ospiterà la premiazione: alla manifestazione è collegato da cinque anni il Trofeo dedicato a Paolo Collina, presidente dell’XI Zona per diversi anni e grande fautore dell’attività degli Optimist.