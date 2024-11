“Nei locali del “bar della balena” ha inaugurato recentemente De NiRo’s, gestito da Rosa Scaffidi Gennarino, in via Giovanni Paolo II n.23 a Faenza.

Dopo un’esperienza a Berlino, Rosa è ritornata a Faenza portando tutta la sua energia e sorrisi contagiosi in questo nuovo locale, aperto dalle 5 per le colazioni fino agli aperitivi, passando anche per pranzi veloci.

De NiRo’s è il posto giusto per un caffé, una pausa o un drink con gli amici: infatti, spazi climatizzati dentro ed una veranda per la bella stagione adiacente il bar, sono dettagli che regalano una proposta a tutto tondo per la clientela.

Un grande in bocca al lupo a Rosa dallo staff Confesercenti sede di Faenza!”