Per il secondo anno consecutivo, l’azienda bagnacavallese Melandri Gaudenzio sostiene concretamente l’iniziativa nazionale Nastro Rosa di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, attraverso la campagna di comunicazione “Da Donna a Donna”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione oncologica, della diagnosi precoce dei tumori al seno e dei sani e corretti stili di vita.

A dare voce al progetto è, in prima persona, Roberta Colla Melandri, Direttore di Melandri Gaudenzio, che si fa volto e testimonial diretta dell’iniziativa e del suo messaggio: un invito a credere nella forza delle connessioni e nella capacità delle donne di generare cambiamento. Le protagoniste della campagna – donne di età e percorsi diversi, collaboratrici e clienti Melandri – diventano testimoni di una rete solidale e autentica, ritratte dal fotografo Marco Onofri con luce naturale e senza artifici: immagini di delicatezza, speranza e coraggio. «Vogliamo raccontare una storia che è di tutte e per tutte: la prevenzione è un gesto di cura di sé e di amore verso la vita. Con questa campagna desideriamo trasmettere la forza della rete femminile e il potere che nasce dall’essere unite», afferma Roberta Colla Melandri.

Il messaggio della campagna trova anche una tangibile espressione “fisica” grazie a “Il Fagiolo Rosa” a marchio “Melandri Natura&Salute” e al Panettoncino Rosa. Il progetto de “Il Fagiolo Rosa” non solo celebra la qualità, l’innovazione e la tradizione che da sempre caratterizzano Melandri Gaudenzio, ma promuove un messaggio di responsabilità etica, con l’obiettivo comune di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione oncologica, della diagnosi precoce dei tumori al seno e dei sani e corretti stili di vita. “Il Fagiolo Rosa” è disponibile nei principali punti vendita della Gdo in una confezione in edizione limitata. Per ogni confezione venduta, l’azienda devolverà 0,20 euro a LILT.

Il Panettoncino Rosa è firmato dallo chef pâtissier Andrea Tortora per COVA, la storica Maison milanese che dal 1817 rappresenta l’eccellenza dell’arte pasticcera nel mondo (dal 2013 parte del Gruppo LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy). Il dolce, che ha tra gli ingredienti anche “Il Fagiolo Rosa”, sarà disponibile nella Boutique COVA di via Montenapoleone 8 a Milano e online, fino a esaurimento scorte al prezzo speciale di 22 euro. Per ogni prodotto venduto, 5 euro saranno devoluti a LILT Milano.