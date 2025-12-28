La rassegna concertistica a lume di candela Tappeti di Musica accoglie il 2026 con un evento che celebra l’incontro tra mondi musicali lontani: “Da Bach ai Led Zeppelin”, in programma giovedì 2 gennaio. Un concerto che combina repertori classici, jazz, rock e musica contemporanea, amplificati dalla magia dell’ambientazione a lume di candela.

La serata si apre con la visita guidata alla Domus dei Tappeti di Pietra, con approfondimenti dedicati ai mosaici policromi e all’uso della luce in epoca tardoantica, prima di raggiungere la chiesa di Sant’Eufemia, trasformata dalla nuova installazione luminosa a base di candele.

Sul palco si esibiranno Aldo Capicchioni, Aldo Zangheri, Matteo Salerno e Anselmo Pelliccioni, un quartetto d’archi classico che da più di vent’anni unisce generi e repertori apparentemente lontani, come la musica classica, il rock e il pop esibendosi al fianco di artisti del calibro di Fabio Concato, Mogol, Battiato, Marescotti, tra i tanti.

Grazie alla loro versatilità proporranno un programma ecclettico che spazierà con naturalezza da Bach a Gershwin, dai Beatles a Piazzolla, dai Queen ai Led Zeppelin, in un viaggio sonoro del tutto insolito e inaspettato che attraversa epoche e generi.

Info e prenotazioni:

Primo turno: 18.00 visita guidata – 18.30 concerto

Secondo turno: 20.30 visita guidata – 21.00 concerto

Ingresso: €25 (visita + concerto)

Prenotazioni: www.liveticket.it/tappetidimusica

Info: www.ensemblemariani.it – ensemblemariani@gmail.com – 389 1954270