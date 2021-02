Da aprile Il Fontanone passa all’Asp. Dure critiche dall’opposizione: “L’ente paga le colpe del Pd”

Venerdì il consiglio comunale di Faenza ha approvato il passaggio di gestione della residenza Il Fontanone all’Asp della Romagna Faentina. L’attuale gestore, la cooperativa In Cammino, terminerà il proprio incarico con il mese di marzo. Dall’1 aprile la direzione passerà al nuovo gestore. La delibera è stata approvata con i soli voti della maggioranza. L’opposizione ha ampiamente criticato la scelta, dettata, secondo i consiglieri di minoranza, da questioni economiche. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi ha sottolineato come il passivo per il bilancio 2020 dell’Asp arrivi a 1 milione di euro, terzo bilancio negativo consecutivo. La colpa, secondo l’opposizione è però politica: frutto delle scelte fatte dai partiti di maggioranza negli anni passati