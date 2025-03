Dal 4 aprile al 4 maggio è in programma un nuovo appuntamento in via Zirardini Open-air gallery, galleria a cielo aperto che ospita mostre di fotografia e arte dedicate a temi cari alla città. In questa occasione sarà la volta di Cyclasy, realizzato da Ciclismo Ravenna, Luca Barberini, in collaborazione con il Servizio turismo del Comune di Ravenna. È un omaggio dell’artista Luca Barberini alla bicicletta, tra arte e impegno sociale.

La bicicletta, simbolo di dinamismo, libertà e sostenibilità, diventa protagonista del nuovo progetto artistico del mosaicista Luca Barberini in collaborazione con Ciclismo Ravenna, il sodalizio di appassionati della bici che ha promosso la realizzazione del Ravenna Bike Park ora in costruzione all’interno dell’ex Ippodromo nel quartiere Darsena. Un’iniziativa che, dopo il progetto dell’illustratrice Giuditta Matteucci “Un secolo di ciclismo a Ravenna” del 2024, continua il percorso dell’associazione ravennate che punta a coniugare arte e passione per il ciclismo, questa volta con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.

Cyclasy è una serie di quattordici opere concepite per gli spazi di affissione pubblica di via Zirardini. Barberini, artista e appassionato ciclista, celebra il mezzo a due ruote con uno stile inconfondibile: mosaici dai colori vivaci, dettagli pittorici essenziali e suggestioni fotografiche che si intrecciano in racconti visivi sospesi tra realtà e immaginazione. Con leggerezza e profondità, le sue immagini ci portano a riflettere sulle sfide della vita, sul ruolo della bicicletta nella storia e sulla sua capacità di unire mondi diversi.

Il progetto si inserisce in una lunga tradizione artistica che ha visto la bicicletta come soggetto d’ispirazione per artisti del calibro di Marcel Duchamp, Umberto Boccioni, Robert Rauschenberg, Mario Schifano, Joseph Beuys, Claes Oldenburg e molti altri. Un filo conduttore che attraversa oltre un secolo di storia dell’arte e che trova nuova linfa nelle creazioni di Barberini.

“La bicicletta, intrinsecamente instabile da ferma, trova il suo equilibrio nel movimento. Lo stesso accade nella vita: la stabilità non è una condizione statica, ma un processo dinamico. Cyclasy vuole essere un invito a muoversi, a osare, a trovare il proprio equilibrio” spiega Daniele Torcellini, docente all’Accademia di Belle Arti a Ravenna che ha visto la mostra in anteprima.

Con il progetto Cyclasy Luca Barberini aderisce al crowdfunding promosso da Ciclismo Ravenna per finanziare la creazione di un’area mountain bike e cross per bambini all’interno del nuovo Ravenna Bike Park, uno spazio attrezzato, pensato per favorire lo sviluppo delle abilità motorie ed il divertimento in sicurezza. Info su www.ciclismoravenna.it