Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha incontrato una delegazione di Legacoop e Federcoop Romagna giovedì 21 novembre. Durante l’incontro il Presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, ha esposto al Prefetto l’importanza della sicurezza informatica per le realtà, soprattutto cooperative, che operano nel territorio romagnolo e ravennate in particolare.

L’Incontro segue di poche settimane il convegno organizzato da Legacoop Romagna lo scorso 10 ottobre a cui, oltre al Prefetto, erano presenti apicali figure del panorama della sicurezza informatica quali Flavia Bavetta (avvocato specializzato in ict, privacy e cybersecurity law), Giampaolo Zambonini (direttore del servizio per la sicurezza cibernetica del ministero dell’Interno), Cristiano Leggeri (direttore della terza divisione del servizio di polizia postale e delle comunicazioni), Paola Giannetakis (docente e direttrice del master cybersecurity presso l’università Link Campus), Alessandra Guidi (prefetto e vice direttore del dipartimento informazioni per la sicurezza presso la presidenza del consiglio dei ministri) e Nunzia Ciardi (vice direttore generale dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale).

Gli attacchi informatici alle aziende e alle pubbliche amministrazioni italiane sono aumentati più del 50% e gli incidenti gravi del 12% nel corso dell’ultimo anno. L’ultimo rapporto del Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, ha registrato 310 eventi nel 2023. Tra i settori produttivi più colpiti ci sono manifattura (13%) logistica (12%), finanza e assicurazioni (9%), commercio (9%).

“Legacoop Romagna – dichiara Lucchi – ha scelto di proseguire il percorso iniziato durante l’importante convegno da poco svolto ed ha già iniziato a mettere a disposizione delle cooperative associate strumenti, professionalità e risorse che hanno l’obiettivo di permettere loro di svolgere il proprio lavoro in piena sicurezza. Lo abbiamo fatto certi che anche su questo campo che si baserà la competitività delle imprese di domani. La stessa nostra sensibilità verso questo tema l’abbiamo riscontrata anche nel Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che era già intervenuto al convegno e che sappiamo aver scelto di svolgere un ruolo da protagonista per affrontare un tema centrale per lo sviluppo delle imprese, come quello della protezione dei loro dati. Per questo gli abbiamo ribadito la volontà di metterci a disposizione per qualunque iniziativa di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e le imprese, che la Prefettura di Ravenna deciderà di concretizzare”.

“La Prefettura – dichiara De Rosa – svolgerà il suo ruolo di coordinamento come ha sempre fatto per essere vicina al mondo delle imprese e alle loro associazioni rappresentative, cogliendo le sollecitazioni che mi sono state manifestate da Legacoop Romagna, affinché possiamo lavorare tutti insieme per costruire un percorso condiviso contro i crimini informatici che sono più diffusi e più dannosi di quanto si possa immaginare”.