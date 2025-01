“Siamo convinti che questa proposta rappresenti una opportunità importante per imprimere il necessario cambio di passo nei lavori di ricostruzione. Questa scelta è frutto di un dialogo e di una condivisione tra i vari livelli istituzionali, così da superare eventuali conflitti o incomprensioni che potrebbero rallentare il percorso”. Così il sindaco di Faenza, Massimo Isola, con un post su Facebook, saluta la nomina di Fabrizio Curcio al ruolo di commissario per la ricostruzione della Romagna. L’ingegnere Curcio, già a capo della Protezione Civile, sarà quindi il successore del Generale Figliuolo.

“Fabrizio Curcio, che ci ha affiancato con attenzione e competenza nella gestione dell’emergenza, ha dimostrato capacità di ascolto e profonda conoscenza del territorio. Siamo quindi pronti a collaborare attivamente, convinti che una presenza concreta sul campo possa fare la differenza per la Romagna” continua Isola. Il Comune è pronto a mettere a disposizione degli spazi per ospitare la struttura commissariale: “Un avvicinamento della struttura commissariale alle comunità più colpite è fondamentale per il successo della ricostruzione” sottolinea Isola.