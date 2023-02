Cuore e Territorio sbarca a Castiglione di Ravenna presso la COMUNITÀ SEMI-RESIDENZIALE “IL FARO”, con i suoi volontari Marcello Iervolino, Anna e Fabio. Ad accogliere Cuore e Territorio la responsabile Federica Podeschi.

“La struttura “Amici di Gigi” si rivolge a bambini, ragazzi e neomaggiorenni in situazioni di fragilità, a rischio devianza e/o con problematiche familiari che potrebbero compromettere lo sviluppo psico-fisico del minori.

In contemporanea, vengono accolti ragazzi portatori di disabilità che richiedono un inserimento diurno che permetta un sollievo alla famiglia di origine e la possibilità di favorire l’integrazione sociale degli ospiti.

La scelta di accogliere minori o neomaggiorenni con situazioni di fragilità di origine diversa nasce dalla convinzione da parte dei soci fondatori che la comunione tra ragazzi con problematiche anche diverse possa essere una risorsa per tutte le parti coinvolte.

La prima modalità d’intervento è la condivisione della quotidianità con gli educatori di riferimento in un ambiente che rispecchi più possibile la dimensione famigliare (intesa come luogo sicuro e accogliente grazie alla cura degli spazi e all’importanza delle relazioni che si instaurano al suo interno). Grazie a questa condivisione ogni gesto diventa occasione di crescita e possibilità di consapevolezza rispetto all’esperienza che si sta vivendo.

Per favorire uno scambio efficace e una piena collaborazione con i servizi sociali invianti e con tutte le altre figure (professionisti e non) facenti parte della rete che viene attivata in favore dell’ospite, all’interno della Cooperativa è prevista una figura dedita al mantenimento di tali relazioni.

L’operatore garantirà la tempestiva comunicazione di qualsiasi fatto ritenuto rilevante, la partecipazione ai momenti di équipe, la stesura di relazioni periodiche e funzionerà da raccordo tra le singole strutture e i servizi territoriali.

La partecipazione alle comunità educative semiresidenziali non è discriminata da alcun elemento di tipo religioso, personale, ideologico o sociale.”

La donazione di vestiti ha raccolto il plauso della Podeschi e siamo pronti per nuove donazioni consistenti in giochi e libri – riferisce il presidente di Cuore e Territorio, Giovanni Morgese, per esaudire il desiderato espresso durante l’incontro.