Il delegato di Cuore e Territorio, Marcello Iervolino, ha accolto il ‘grido di aiuto’ dell’associazione ‘Un cane per amico onlus’ ed ha portato un nuovo carico di viveri per gli amici animali. Il dono è stato fatto grazie all’interazione dell’associazione con le aziende del territorio. La consegna degli oltre 100 kg di crocchette è avvenuta presso la sede di Belricetto di Lugo. Cuore e territorio e il presidente della onlus ‘Un cane per amico’, Gabriella Casanova, che ha espresso gratitudine a nome degli animali che protegge, hanno assicurato nuove iniziative per un prossimo futuro.