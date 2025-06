Culture Migranti: due appuntamenti per conoscere i riti religiosi delle altre comunità

Una messa, in inglese, per la domenica di Pentecoste e un incontro per spiegare la Festa del Sacrificio della fede musulmana. Fra i tanti appuntamenti dell’ultimo giorno di Culture Migranti, la due giorni alla Rocca Brancaleone dedicati alle comunità straniere che vivono a Ravenna, si sono tenuti due appuntamenti religiosi. Il primo legato alla Parrocchia di San Pier Damiano, dove da decenni è attiva una comunità cattolica, ancora però poco conosciuta ai più. Il secondo invece legato alla moschea di Ravenna, fra le più grandi in Italia.